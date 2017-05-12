В Бишкеке проходит первый Форум городов Кыргызстана

12 мая 2017, 11:56 Комментарии

В Бишкеке, в здании Национальной библиотеки КР проходит первый Форум городов Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Цель форума — способствовать сотрудничеству между городами, как на уровне лиц, принимающих решение, так и на уровне активистов, инициативных групп, предпринимателей.

В мероприятии принимают участие первый вице-премьер-министр Кыргызстана Мухамметкалый Абулгазиев, руководитель Аппарата президента Кыргызстана Сапар Исаков, вице-мэр города Бишкек Эркин Исаков, председатель Государственного агентства по делам местного самоуправления и межэтнических отношений Жумагуль Эгембердиева, а также эксперты-урбанисты из России, Швейцарии, Испании, Казахстана, Латвии, Украины, Таджикистана, Армении.

Форум городов – это площадка для обмена опытом между практиками и экспертами, специалистами МСУ и предпринимателями, политиками и активными горожанами. Это профессиональные дискуссии о развитии городов, мастер-классы экспертов и презентации лучших практик сотрудничества муниципалитетов и горожан, обсуждение идей и поиск эффективных решений.

Организаторами Форума городов является Государственное агентство по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при правительстве Кыргызстана, общественный фонд "Городские инициативы" и Институт политики развития при финансовой поддержке фонда "Сорос-Кыргызстан" и посольства Швейцарии в Кыргызской Республике.

По данным организаторов, форум позволит городам обсудить направления развития, усилить их горизонтальные связи и получить много полезных данных для формирования новых направлений государственной политики в сфере городского развития. Поэтому Форум получил название "Сеть счастливых городов" или "Куттуу шаарлар уюлу".

Работа форума продлится до завтра. Общение экспертов предусмотрено в двух плоскостях – экспертной и общественной. Профессионалы городского развития и муниципального управления будут анализировать вызовы и достижения, формировать национальную повестку урбанистики Кыргызстана. Темы дискуссии: "умные города", муниципальные услуги, экономическое развитие, качество жилищного строительства, управление муниципальной собственностью, архитектурное образование и многое другое.

Вторая – гражданская – плоскость будет организована с точки зрения жителя, горожанина или шаармана (сочетание слов Шаардык Каарман – городской герой/человек на которого равняются) – созидательной силы и цели городского развития. Она будет проходить в форме выставки и интерактивных павильонов, позволяющих свободное общение и большой поток параллельной информации.