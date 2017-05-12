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Эксперты-урбанисты Москвы окажут содействие в реализации проекта "Таза коом"

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/eksper...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425474-ru.html

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Одобрен проект Программы сотрудничества между Правительством КР и ЮНИСЕФ на 2018-2022 годы

Одобрен проект программы сотрудничества между правительством Кыргызстана и ЮНИСЕФ на 2018-2022 годы

12 мая 2017, 12:07       Комментарии

Накануне руководитель аппарата президента Сапар Исаков встретился с ведущими экспертами-урбанистами. Среди них руководитель Smart City Lab при правительстве Москвы Эльдар Тузмухаметов, системный архитектор "умных городов" представительства IBM в Москве Виктор Игнатов, сообщает пресс-служба главы государства.
Сапар Исаков вкратце рассказал о национальном высокотехнологичном проекте "Таза коом", цель которого повысить уровень комфорта и безопасности кыргызстанцев, улучшить качество предоставления государственных услуг, создать привлекательные условия для ведения бизнеса и развития инновационных технологий. Эти преимущества также дополняются возможностью искоренения коррупции из государственного сектора.
"Эльдар Тузмухаметов поделился опытом внедрения инновационных технологий в области управления городскими объектами Москвы. В частности отмечено, что "умный город" не только помогает решить жилищно-коммунальные проблемы, повысить доступность госуслуг, но и позволяет более эффективно устранять последствия стихийных бедствий, собирает данные о причинах, которые приводят к катастрофам, снижает вероятность их повторного возникновения. Приглашенные гости отметили готовность оказать содействие в реализации проекта "Таза коом"", – говорится в сообщении.

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