Эксперты-урбанисты Москвы окажут содействие в реализации проекта "Таза коом"

12 мая 2017, 12:07 Комментарии

Накануне руководитель аппарата президента Сапар Исаков встретился с ведущими экспертами-урбанистами. Среди них руководитель Smart City Lab при правительстве Москвы Эльдар Тузмухаметов, системный архитектор "умных городов" представительства IBM в Москве Виктор Игнатов, сообщает пресс-служба главы государства.

Сапар Исаков вкратце рассказал о национальном высокотехнологичном проекте "Таза коом", цель которого повысить уровень комфорта и безопасности кыргызстанцев, улучшить качество предоставления государственных услуг, создать привлекательные условия для ведения бизнеса и развития инновационных технологий. Эти преимущества также дополняются возможностью искоренения коррупции из государственного сектора.

"Эльдар Тузмухаметов поделился опытом внедрения инновационных технологий в области управления городскими объектами Москвы. В частности отмечено, что "умный город" не только помогает решить жилищно-коммунальные проблемы, повысить доступность госуслуг, но и позволяет более эффективно устранять последствия стихийных бедствий, собирает данные о причинах, которые приводят к катастрофам, снижает вероятность их повторного возникновения. Приглашенные гости отметили готовность оказать содействие в реализации проекта "Таза коом"", – говорится в сообщении.