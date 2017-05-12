 
Доллар США: 67.9700 (+0.2374) 
Евро: 73.9378 (+0.3091) 
Золото: 39.26 $/гр (-0.06) 
Серебро: 0.53 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Алмазбек Атамбаев и Дуйшенбек Зилалиев обсудили судьбу "Кумтора"Алмазбек Атамбаев и Дуйшенбек Зилалиев обсудили судьбу "Кумтора"Эксперты-урбанисты Москвы окажут содействие в реализации проекта "Таза коом"Эксперты-урбанисты Москвы окажут содействие в реализации проекта "Таза коом"

Роза Отунбаева предлагает кандидатам в президенты пополнить госаппарат новыми кадрами

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/roza-o...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425473-ru.html

Похожие новости

Экс-президент Р.Отунбаева призвала элиту осознать все сбои политических процессов

Гражданские активисты возмущены отсутствием президента на встрече по выборам

Экс-президент Р.Отунбаева призвала доноров внести ясность в проект "Таза коом"

В Бишкеке появились новые автобусы — как они выглядят

Городской автопарк пополнился новыми экологичными автобусами

12 мая 2017, 12:10       Комментарии

Роза Отунбаева предложила новым кандидатам в президенты взять на себя ответственность и  очистить от "скверны" Аппараты президента и правительства, набрать новые кадры.
"И, самое главное, новый президент должен провести судебную реформу и деполитизировать правоохранительные органы. Надо смотреть вперед и научиться ставить правильные задачи, и это миссия лидера. Все время получается замкнутый цикл, который не развивается. Все те же ошибки приводят к узурпации власти", — сказала Отунбаева.
В своем выступлении экс-президент КР призвала политические партии и потенциальных кандидатов к конструктивному диалогу. Она напомнила о парламентских выборах 2010 года, когда "и белые, и красные получили равные условия" в борьбе за голоса избирателей. Аналогичная история, по словам Отунбаевой, наблюдалась и на президентских выборах.
"Мы должны стремиться к тому, чтобы войти в эти выборы не врагами, а конкурентами", — резюмировала Роза Отунбаева.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум