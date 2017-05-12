Роза Отунбаева предлагает кандидатам в президенты пополнить госаппарат новыми кадрами

12 мая 2017, 12:10 Комментарии

Роза Отунбаева предложила новым кандидатам в президенты взять на себя ответственность и очистить от "скверны" Аппараты президента и правительства, набрать новые кадры.

"И, самое главное, новый президент должен провести судебную реформу и деполитизировать правоохранительные органы. Надо смотреть вперед и научиться ставить правильные задачи, и это миссия лидера. Все время получается замкнутый цикл, который не развивается. Все те же ошибки приводят к узурпации власти", — сказала Отунбаева.

В своем выступлении экс-президент КР призвала политические партии и потенциальных кандидатов к конструктивному диалогу. Она напомнила о парламентских выборах 2010 года, когда "и белые, и красные получили равные условия" в борьбе за голоса избирателей. Аналогичная история, по словам Отунбаевой, наблюдалась и на президентских выборах.

"Мы должны стремиться к тому, чтобы войти в эти выборы не врагами, а конкурентами", — резюмировала Роза Отунбаева.