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Алмазбек Атамбаев и Дуйшенбек Зилалиев обсудили судьбу "Кумтора"

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/almazb...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425472-ru.html

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12 мая 2017, 12:12       Комментарии

Алмазбек Атамбаев 12 мая, принял председателя Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Дуйшенбека Зилалиева, сообщает пресс-служба президента.
Глава государства проинформирован о принимаемых мерах по дальнейшему повышению прозрачности процессов в горнодобывающей отрасли и ликвидации коррупционных рисков, привлечению инвестиций и расширению геологоразведочных работ.
"Касаясь вопросов деятельности крупных добывающих предприятий в стране, Дуйшенбек Зилалиев рассказал президенту о ходе переговоров с канадской компанией "Центерра" по урегулированию имеющихся экологических вопросов и продвижению экономических интересов Кыргызстана в проекте "Кумтор". Алмазбек Атамбаев подчеркнул необходимость защиты национальных интересов для эффективного и рационального использования природных богатств в интересах страны и ее граждан, а также обеспечения прозрачности в работе горнорудных компаний", – говорится в сообщении.

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