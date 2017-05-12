Алмазбек Атамбаев и Дуйшенбек Зилалиев обсудили судьбу "Кумтора"

12 мая 2017, 12:12 Комментарии

Алмазбек Атамбаев 12 мая, принял председателя Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Дуйшенбека Зилалиева, сообщает пресс-служба президента.

Глава государства проинформирован о принимаемых мерах по дальнейшему повышению прозрачности процессов в горнодобывающей отрасли и ликвидации коррупционных рисков, привлечению инвестиций и расширению геологоразведочных работ.

"Касаясь вопросов деятельности крупных добывающих предприятий в стране, Дуйшенбек Зилалиев рассказал президенту о ходе переговоров с канадской компанией "Центерра" по урегулированию имеющихся экологических вопросов и продвижению экономических интересов Кыргызстана в проекте "Кумтор". Алмазбек Атамбаев подчеркнул необходимость защиты национальных интересов для эффективного и рационального использования природных богатств в интересах страны и ее граждан, а также обеспечения прозрачности в работе горнорудных компаний", – говорится в сообщении.