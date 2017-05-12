 
Доллар США: 67.9700 (+0.2374) 
Евро: 73.9378 (+0.3091) 
Золото: 39.26 $/гр (-0.06) 
Серебро: 0.53 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Общественный совет рекомендует пресс-службе МВД мониторить соцсети (список рекомендаций)Общественный совет рекомендует пресс-службе МВД мониторить соцсети (список рекомендаций)

Атамбаев предложил Генпрокуратуре отозвать иск против «Азаттыка»

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/atamba...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425471-ru.html

Похожие новости

Алмазбек Атамбаев и Дуйшенбек Зилалиев обсудили судьбу "Кумтора"

Госорганы не работают по предупреждению ЧС, а ограничиваются тем, что отсылают протокольные поручения, - премьер

Атамбаев посетит с рабочим визитом Китай

В Алматы пассажирский автобус врезался в "Гелендваген" и протаранил столб: пострадали 17 человек (видео)

Президент Алмазбек Атамбаев посетит с рабочим визитом Китай

12 мая 2017, 12:15       Комментарии

Президент Алмазбек Атамбаев предложил Генеральной прокуратуре рассмотреть вопрос об отзыве исковых требований к учреждению «Азаттык медиа». Об этом сообщает отдел информационной политики Аппарата президента КР.
Генеральным прокурором страны в рамках Закона "О гарантиях деятельности  Президента Кыргызской Республики" были предъявлены исковые заявления по фактам распространения отдельными средствами массовой информации недостоверных и порочащих честь и достоинство президента Кыргызской Республики публикаций.
В числе ответчиков по данным искам также значится и учреждение "Азаттык медиа" — кыргызская служба радио "Свободная Европа"/Радио "Свобода".
Ранее, 30 марта, состоялась встреча президента Алмазбека Атамбаева с президентом медиакорпорации Радио "Свободная Европа"/Радио "Свобода" Томасом Кентом по его личной просьбе. Во время встречи обсуждались проблемы обеспечения сбалансированности и объективности в освещении происходящих в стране событий, вопросы беспристрастности журналистики, причины порождения мнений об ангажированности отдельных журналистов. Особо говорилось о недопустимости дискредитации важнейших и  святых для народа Кыргызстана принципов свободы слова.
За прошедшее после встречи время в деятельности радио "Азаттык" наметилась позитивная тенденция, обеспечившая большую сбалансированность и взвешенность выходящих в эфир материалов радио и публикаций данного СМИ.
Многие эксперты отмечают повышение качества в освещении событий на радио "Азаттык". При безусловном сохранении принципов свободной журналистики и свободы слова, на радио "Азаттык" приняты соответствующие меры в части соблюдения редакционной политики, в том числе по предварительному системному правовому анализу спорных положений при подготовке материалов в эфир и публикаций на интернет-сайте.
Отмечается также, что вышеупомянутые судебные разбирательства способствовали активизации всего медиа-сообщества и неправительственного сектора, а самое главное – развернувшейся дискуссии о качестве работы журналистов и о необходимости пересмотра некоторых стереотипов, приведших к дискредитации свободы слова. Все эти процессы внутри медиа-собщества, по мнению президента Алмазбека Атамбаева, ведут к совершенствованию и оздоровлению национального информационного пространства.
"Учитывая вышеизложенное, а также подчеркивая приверженность Кыргызской Республики основополагающим  принципам свободы слова и уважения к ответственной журналистике, президент Алмазбек Атамбаев предложил Генеральной прокуратуре Кыргызской Республики отозвать исковые требования к учреждению "Азаттык медиа", — говорится в сообщении.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум