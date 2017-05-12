В Бишкеке прошел детский автопробег, призывающий водителей сбавить скорость

12 мая 2017, 11:42 Комментарии

Сегодня, 12 мая, по городу Бишкек проехала колонна школьников в сопровождении сотрудников патрульной милиции. На транспорте были расклеены баннеры "Осторожно, дети". По сообщению организаторов, акция посвящена Всемирной неделе безопасного движения.

Стоит отметить, в настоящее время участились случаи наезда автомобилей на школьников. И чтобы привлечь внимание водителей к сложившейся ситуации, ученики столичных школ устроили показательные выступления на площади Ала-Тоо под названием "Юный инспектор".

Стоит отметить, по данным УПМ, за минувшие четыре месяца 2017 года в столице произошло 132 ДТП с участием несовершеннолетних, в них 148 детей получили различные телесные повреждения и один случай закончился летальным исходом.

"Главной целью этого мероприятия является привлечение внимания водителей к участившимся случаям наезда на детей. Кроме того, мы также проводим уроки Правил дорожного движения в школах. Обучаем детей знакам и правилам, а также проводим районные, городские и республиканские конкурсы "Юный инспектор милиции", - сказал старший инспектор пресс-службы УПМ г. Бишкек Таалай Бугубаев.