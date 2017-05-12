 
Доллар США: 67.9700 (+0.2374) 
Евро: 73.9378 (+0.3091) 
Золото: 39.26 $/гр (-0.06) 
Серебро: 0.53 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Экс-президент Р.Отунбаева призвала элиту осознать все сбои политических процессовЭкс-президент Р.Отунбаева призвала элиту осознать все сбои политических процессовПремьер-министр посоветовал министру финансов не учить МЧС как работатьПремьер-министр посоветовал министру финансов не учить МЧС как работать

В Бишкеке прошел детский автопробег, призывающий водителей сбавить скорость

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359690_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425470-ru.html

Похожие новости

В Бишкеке проходит первый Форум городов Кыргызстана

В Бишкеке стартовал первый Форум городов Кыргызстана

В связи с реконструкцией в Бишкеке закроют улицу Чолпон-Атинскую

В Бишкеке появились новые автобусы — как они выглядят

В Бишкеке обсудили предстоящий визит в Кыргызстан Генсека ООН

12 мая 2017, 11:42       Комментарии

Сегодня, 12 мая, по городу Бишкек проехала колонна школьников в сопровождении сотрудников патрульной милиции. На транспорте были расклеены баннеры "Осторожно, дети". По сообщению организаторов, акция посвящена Всемирной неделе безопасного движения.
Стоит отметить, в настоящее время участились случаи наезда автомобилей на школьников. И чтобы привлечь внимание водителей к сложившейся ситуации, ученики столичных школ устроили показательные выступления на площади Ала-Тоо под названием "Юный инспектор".
Стоит отметить, по данным УПМ, за минувшие четыре месяца 2017 года в столице произошло 132 ДТП с участием несовершеннолетних, в них 148 детей получили различные телесные повреждения и один случай закончился летальным исходом.
"Главной целью этого мероприятия является привлечение внимания водителей к участившимся случаям наезда на детей. Кроме того, мы также проводим уроки Правил дорожного движения в школах. Обучаем детей знакам и правилам, а также проводим районные, городские и республиканские конкурсы "Юный инспектор милиции", - сказал старший инспектор пресс-службы УПМ г. Бишкек Таалай Бугубаев.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум