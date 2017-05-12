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Премьер-министр объявил выговор нескольким министрам за слабую работу в ЧС

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359699_pr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425469-ru.html

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Сооронбай Жээнбеков: "Нужно разработать механизм по переселению граждан с опасных участков"

12 мая 2017, 11:48       Комментарии

Сегодня, 12 мая, по итогам работы по профилактике природных бедствий и устранению их последствий премьер-министр Сооронбай Жээнбеков объявил выговор и предупреждения нескольким министрам.
За недостаточно оперативную и качественную работу глава правительства объявил выговор министру финансов Адылбеку Касмалиеву, министру чрезвычайных случаев Кубатбеку Боронову, министру транспорта и дорог Жамшитбеку Калилову, а также главе Узгенской районной администрации и его заместителю.
Предупреждения сделаны министру здравоохранения Талантбеку Батыралиеву, министру образования и науки Гульмире Кудайбердиевой и министру социального развития Таалайкуль Исакуновой.
Напомним, за последние две недели на юге страны произошли несколько стихийных бедствий. В результате сошедшего оползня в Узгенском районе погибли 24 человека. Также в результате землетрясения на кыргызско-таджикской границе жилые дома и некоторые социальные объекты Ошской области пришли в аварийное состояние.
Сегодня в правительстве рассматривают деятельность госорганов по предупреждению чрезвычайных случаев и ликвидации их последствий.

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