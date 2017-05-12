Заведомые аутсайдеры. Они заранее проиграли выборы, зато готовят провокации

12 мая 2017, 12:05 Комментарии

Риторика некоторых возможных кандидатов в президенты, наводит на мысли о том, что они совершенно не настроены на борьбу за пост главы государства. Отдельные, так сказать, оппозиционеры демонстрируют упаднические настроения и заявляют, что не верят в честный исход голосования. Эту мысль они пытаются внушить обществу и непрозрачно намекают на то, что президентская гонка может завершиться массовыми беспорядками.

Сейчас уже очевидно, что нынешняя кампания будет менее представительной, чем в 2011 году, когда на выборы заявились сразу 87 кандидатов. Сейчас, с учетом парочки дежурных клоунов, претендентов наберется вряд ли более десятка. Это можно расценивать как показатель зрелости части элит, осознающих, что "удельным князькам" и невменяемым политикам на выборах делать нечего. Но даже это не гарантирует, что нынешняя гонка обойдется без интриг и спекуляций. И, кстати, они уже начались…

Даже война компроматов, которая неизбежна, не так печальна, как настроения отдельных претендентов. А раздосадованы они, вероятно потому, что не имеют ни популярности, ни достаточного количества финансов. При этом их заявления изначально преисполнены не только пессимизмом, но и откровенной агрессией. Так, например, Адахан Мадумаров на любой встрече или круглом столе ставит под сомнение открытость и прозрачность системы подсчета голосов. На одном из таких мероприятий лидер партии "Бутун Кыргызстан" сказал: "Честные и прозрачные выборы при нынешней власти - это утопия". И как тут не вспомнить разгромную победу бакиевкого "Ак Жола", когда эта партия заняла большинство мест в парламенте. Тем выборам Мадумаров радовался и рукоплескал, хотя в тот период избирательная система была настолько изуродована, что с нынешней она не может идти ни в какое сравнение.

Вот какую характеристику лидеру партии "Бутун Кыргызстан" в интервью одной из кыргызскоязычных газет дал Турсунбек Акун. "Говорят, что Адахану улыбнулась удача при Бакиеве. А на деле все наоборот. При Бакиеве, кем только он не работал: госсекретарем, спикером, вице-премьером, секретарём Совета безопасности и т.д. В те времена он буянил. Настолько стал чванливым, что не хотел говорить с людьми. Зазнался, считая себя лучшим. Лез под каждую юбку. Заняв должность, он важничал, как Темир Сариев. Забыл о народе, посчитав, что Бакиев его возвысил. Но есть Бог, дела Адахана пошли наперекосяк, когда он перестал признавать людей. Лишился должности спикера из-за абрикосового скандала. Потом сдулся.

Есть и другое плохое качество у Адахана - он замолкает, когда дают ему должность. Вел себя тихо, когда Бакиев дал должность, и закричал, когда ушел в отставку. Вроде критиковал Атамбаева, но начал его хвалить, когда ему предложили должность заместителя секретаря Ассамблеи тюркоязычных народов. Сейчас вновь очерняет", - отметил экс-омбудсмен. Откровения Акуна ценны еще и потому, что они очень четко характеризуют многих политических деятелей. И, кстати, было бы неплохо, если бы бывший главный правозащитник еще раз переосмыслил сказанное и сравнил с собственной биографией.

То обстоятельство, что на грядущих выборах благодаря биометрии и электронным урнам невозможны вбросы бюллетеней, фальсификации, махинации со списками избирателей и приписки отдельных кандидатов в президенты, по каким-то причинам игнорируют. То есть риски фальсификаций сведены к нулю. При этом представители стран с развитой демократией новую избирательную систему, выстраиваемую в Кыргызстане, хвалят, и даже готовы кое-что перенять. Но слабовменяемые претенденты не унимаются, причем к группе поддержки вечно недовольных подключаются и опытные политики, но только те, кто в данное время не имеют ни депутатского мандата, ни государственной должности.

Еще один крайне неоднозначный политический экземпляр - Бакыт Торобаев. Судя по его высказываниям в прессе, он грезит очередной революцией, при этом не отличается какой-то особой харизмой. Весь кирнет потешается над недавним постом лидера партии "Онугуу-Прогресс", когда он попытался продвинуть в массы некий агитационный призыв. В одном предложении юзеры насчитали 4 ошибки.

Пользователи социальных сетей задаются вопросом: если Торобаев пишет с ошибками, умеет ли он считать? Может, поэтому он заранее и сомневается в результатах голосования? Впрочем, это не мешает лидеру "Онугуу-Прогресса" делать одиозные и даже агрессивные заявления в прессе. Вот, например, одно из его высказываний, появившееся недавно в местной прессе: "Если на президентских выборах будет нарушен закон, то народные волнения не удастся подавить".

Политолог Бакыт Бакетаев полагает, что к импульсивным заявлениям Торобаева не стоит относиться серьезно.

"Иногда что-то может зависеть от одного тупого чиновника, если он упрется. Поэтому критично важно, чтобы на президентских выборах ЦИК и комиссии на местах отработали так, чтобы ни у кого не было и тени сомнения в объективности результатов выборов. Мне кажется, именно об этом предупреждает Торобаев, не думаю, что он пойдет на организацию беспорядков. Он все-таки государственник", - поделился своим мнением с "ВБ" политический эксперт.

Тем не менее никто не может отрицать того, что среди некоторых кандидатов в президенты преобладают параноидальные настроения. Может, к выборам что-то изменится, однако пока мы наблюдаем, что кое-кто готовится не к борьбе за голоса избирателей, а чрезмерно увлекается интригами.