"Sputnik": Визит Шавката Мирзиёева в Китай обещает быть не таким простым, как в Россию и Казахстан

12 мая 2017, 11:38 Комментарии

Визит Шавката Мирзиёева в Китай обещает быть не таким простым, как в Россию и Казахстан, где присутствуют общая ментальность и взгляды. Какие перспективы открываются после поездки, читайте в материале Sputnik

Президент Узбекистана уже сегодня, 11 мая, отправится в свой четвертый по счету зарубежный визит. После Туркменистана, Казахстана и России в повестке дня Шавката Мирзиёева значится Китай. Зачем глава Узбекистана собрался в Поднебесную и с чем он вернется на родину, разбирались корреспонденты Sputnik.

Совсем другие отношения

По словам опрошенных экспертов, предстоящий визит в КНР для Шавката Мирзиёва по содержанию серьезно отличается от предыдущих. Первые два визита к соседям прежде всего были задуманы как своеобразное подтверждение политики нового президента, заявившего о приоритете восстановления и развития отношений с государствами Центральной Азии.

Если раньше политика Ташкента при Исламе Каримове строилась на жестком неприятии согласованного решения ряда приграничных, водных и торгово-экономических вопросов между странами, то новый глава Узбекистана занял более гибкую позицию, понимая, что на уступки должны идти две стороны. Тем более что Узбекистан, сумевший благодаря протекционистским мерам создать серьезную промышленную базу, на голову опережает Туркменистан, Кыргызстан и Таджикистан, а также готов на равных конкурировать с Казахстаном за региональное лидерство.

Два первых визита в Туркменистан и Казахстан были достаточно легкой прогулкой для Мирзиёева, который прекрасно знаком с главами этих государств и со всем комплексом проблем, которые было необходимо решить. Между государствами существует множество связей, а также родственных отношений, которые на Востоке очень важны.

На это накладывается и общая идеология постсоветских республик, что вкупе способствует не только единому пониманию проблем, но и подходу к их решению, конечно же, при желании партнеров учитывать интересы друг друга.

В результате Мирзиёев добился значительного прогресса, практически решил все вопросы по размежеванию границы с Туркменистаном и Казахстаном, снял ряд торговых барьеров для продукции из этих стран и приступил к активной региональной экономической интеграции. И главное — в этих переговорах он был на равных со своими коллегами, что сложно сказать о поездках в Россию и Китай. На эти две страны приходится большая часть товарооборота страны, именно они являются главными иностранными инвесторами в экономику республики.

Однако если с Россией было очень легко договариваться, так как страны связывают единое идеологическое пространство и ментальность, а также глубокие личные связи, например, бизнесменов — выходцев из Узбекистана, которые сегодня входят в число богатейших людей РФ и приближены к власти, то с Китаем таких скреп нет.

Узбекское руководство прекрасно понимает, например, коллег из России и соседних стран, так как все они вышли из одной политической песочницы — компартии Советского Союза и сложившейся тогда бюрократической номенклатуры.

Но Китай — это совсем другая ментальность. Очевидно, что здесь у Узбекистана не будет такой же "любви", как с Россией или Казахстаном, основанной на великолепных отношениях лидеров государств, здесь будет превалировать прагматичный подход, основанный прежде всего на экономической составляющей.

Эксперты уверены, что, в отличие, например от визита в РФ, где в кулуарах были заключены серьезные договоренности о поставках военной техники и ее обслуживании, в Китае будут превалировать финансовые и инфраструктурные вопросы.

Что почем?

Сегодня Узбекистан крайне заинтересован в привлечении иностранных инвестиций для модернизации своей промышленности по международным стандартам и перехода к свободному валютному регулированию.

В этом отношении Китай воспринимается руководством Узбекистана как одно из тех государств, которое готово заниматься экономикой без особого влезания в политическую составляющую. Да и население Узбекистана относится к китайским партнерам крайне благожелательно, в отличие от соседнего Казахстана. Китайские инвестиции очень ждут в регионах страны, и последние несколько лет показывают, что Поднебесная прекрасно это понимает, инвестируя в создание производственных мощностей по всей республике.

При этом не стоит забывать, что в правительстве и вообще в экспертных кругах есть определенный блок, который достаточно настороженно воспринимает усиление экономических взаимоотношений с Россией, вполне справедливо замечая, что Узбекистан и так идеологически достаточно серьезно зависим от РФ.

Так, например, население предпочитает смотреть российские телеканалы, в большинстве поддерживает позицию России по украинской проблематике. Сейчас власти даже задумались о кардинальной реформе местного ТВ, чтобы исключить хотя бы частично идеологическую составляющую со стороны российских СМИ.

Поэтому Китай со стороны представителей этого блока воспринимается как альтернатива российскому влиянию, тем более что у Поднебесной нет таких рычагов влияния на население, как общая ментальность, язык или своя большая диаспора. При этом важно понимать, что узбекистанцы прекрасно понимают и видят примеры "ползучей китайской экономической экспансии", которая происходит в соседних Кыргызстане и Таджикистане.

Поэтому они давно взяли на вооружение принцип по привлечению инвесторов из КНР только в качестве финансистов и реализаторов, но никак не последующих крупных владельцев.

Схема здесь вполне отработана и стандартна. Государственные банки или правительственные фонды КНР выделяют средства на реализацию крупных инфраструктурных проектов или строительство промышленных объектов, на которые нанимаются ведущие китайские компании. Она вводят в эксплуатацию мощности и отправляются к себе домой, а Узбекистан пользуется полученными результатами, постепенно выплачивая проценты по кредитам, тем более что госдолг страны по отношению к ВВП один из самых низких не только в регионе, но и в мире.

Среди последних примеров — строительство China Railway Tunnel Group стратегического железнодорожного туннеля на перевале Камчик или современного завода резинотехнических изделий от Poly Technologies Inc.

При этом товарооборот между двумя странами устойчиво растет, Китай уже вышел на первое место по этому показателю. Так, если в 1992 году объемы взаимной торговли не превышали 47 миллионов долларов, то по итогам прошлого года достигли 4,2 миллиарда долларов. За прошедшие годы КНР вложила в узбекскую экономику порядка 8 миллиардов долларов и не собирается останавливаться на достигнутом. Стороны не раз заявляли о стратегической цели довести до 2020 года товарооборот до 20 миллиардов долларов.

И судя по всему эта цель вполне реальна — Мирзиёев едет подписывать в Китай контракты и договоры примерно на 20 миллиардов долларов. Эти средства будут направлены на модернизацию угольной промышленности, развитие нефтехимии, индустрии строительных материалов.

И здесь важно понимать, что от визита не стоит ожидать какого-то прорыва, как, например, с Казахстаном или Россией. Первый президент Узбекистана строил с Китаем, в отличие от двух вышеуказанных стран, вполне прагматичную и в меру открытую политику. Поэтому Мирзиёеву останется только подтвердить ее в Пекине, а также пригласить китайских инвесторов активнее осваивать узбекский рынок. И нет сомнения, что они прислушаются — все-таки страна занимает стратегическое положение в самом сердце Центральной Азии, которой отводится важнейшее место в создаваемом КНР экономическом поясе Шелкового пути.

"Sputnik.uz"

11.05.17