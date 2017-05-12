Премьер-министр посоветовал министру финансов не учить МЧС как работать

12 мая 2017, 11:41 Комментарии

Бишкек, 12 мая /Салтанат Абдраева – Кабар/. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков сегодня на заседании правительства посоветовал министру финансов Адылбеку Касымалиеву не учить министерство чрезвычайных ситуации как работать.

Глава правительства, обращаясь к министру финансов, отметил, что его задача выделять деньги. "Почему мое поручение, которое я дал еще 4 апреля, на нее выделяются деньги только в мае. Вы чувствуете разницу между апрелем и маем. Почему вы не даете деньги, которые им выделены. Сейчас Министерство финансов является тормозом развития. Вы не проводите оперативную работу. Почему вы не можете выделить те средства, которые есть? Вы должны выделять деньги и вас не должно беспокоить, куда и как они уходят. А контролировать использование этих средств будут другие органы: премьер-министр, Финполиция, Счетная палата и так далее. Ваша задача выделять деньги. Они, что должны ходить за вами и просить отдать выделенные деньги?", - возмутился премьер-министр.

Также С.Жээнбеков сказал, что в Джалал-Абаде стоит вопрос строительство дамбы. "Сейчас 850 домов зависят от этой дамбы. На ее строительство требуется 24 млн сомов. Когда МЧС построит, если Минфин не выделяет деньги", - сказал он.

Отметим, что в ходе заседания глава МЧС Кубатбек Боронов рассказал, что Минфин не выделяет деньги, в связи, с чем тормозится работа по строительству дамб и других объектов.

В свою очередь министр финансов Адылбек Касымалиев сказал, что МЧС пока может использовать те средства, которые у него есть, а остальная часть финансирования будет выделена.