ГПС КР: В приграничной полосе задержаны 6 охотников

12 мая 2017, 11:47 Комментарии

Бишкек, 12 мая /Кабар/. Пограничники пограничной заставы "Катран" за нарушение режима государственной границы задержали шестерых охотников – граждан Кыргызстана. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы (ГПС) КР.

Как отмечается, трое охотников с гладкоствольным оружием и патронами были задержаны на перевале Ак-Суу недалеко от местности Жети-Кокурок Лейлекского района Баткенской области. Охотники производили охоту в приграничной полосе, нарушив тем самым, режим государственной границы.

"Во время доставки задержанных в пограничную заставу для проведения опроса в районе с. Озгоруш пограничники задержали еще троих граждан с охотничьими оружиями и патронами, которые также направлялись для проведения охоты в неположенном участке. Всего пограничниками были изъято 6 единиц охотничьего оружия и 64 патрона", - отметили в ГПС.

В настоящее время оформляются соответствующие документы, после которого нарушители будут переданы сотрудникам территориального подразделения МВД КР.