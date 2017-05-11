 
Доллар США: 67.9700 (+0.2374) 
Евро: 73.9378 (+0.3091) 
Золото: 39.26 $/гр (-0.06) 
Серебро: 0.53 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Бишкеке проходит первый Форум городов КыргызстанаВ Бишкеке проходит первый Форум городов КыргызстанаПремьер-министр объявил выговор нескольким министрам за слабую работу в ЧСПремьер-министр объявил выговор нескольким министрам за слабую работу в ЧС

В Москве задержали предполагаемого сообщника исполнителя теракта в метро

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-moskve-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425464-ru.html

Похожие новости

Эксперты-урбанисты Москвы окажут содействие в реализации проекта "Таза коом"

ГПС КР: В приграничной полосе задержаны 6 охотников

Вооруженные охотники задержаны за нарушение госграницы в Баткенской области

Курьер из Кыргызстана с героином в желудке задержан в больнице Томска

В Томске задержан наркокурьер из КР с героином в желудке

12 мая 2017, 11:51       Комментарии

Бишкек, 12 мая /Кабар/. Задержанный ФСБ гражданин одной из стран Средней Азии назван "связью" террориста-смертника Джалилова
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали 11 мая в Москве уроженца Средней Азии Эрматова. По предварительным данным, задержанный был связан с исполнителем теракта в метро Санкт-Петербурга и мог быть причастен к организации теракта.
"Осуществлен розыск и задержание гражданина одной из среднеазиатских республик Эрматова М.Б., причастного к незаконному обороту взрывчатых веществ, являющегося связью совершившего 3 апреля 2017 года подрыв самодельного взрывного устройства в метро г. Санкт- Петербурга террориста-смертника Акбарджона Джалилова", — говорится в сообщении ФСБ.
В спецслужбе пояснили, что задержание произведено в рамках отдельного поручения Следственного комитета и сейчас следствие проверяет Эрматова на причастность к теракту в Петербурге.
Днем 3 апреля в вагоне поезда петербургского метро произошел взрыв, жертвами которого стали 15 человек, включая смертника. Более 60 человек получили ранения. В тот же день в петербургском метро была найдена и обезврежена еще одна самодельная бомба.
По данным следствия, террористом-смертником, погибшим при взрыве в петербургском метро, был 22-летний выходец из кыргызского города Ош этнический узбек Акбарджон Джалилов. Позднее стало известно об аресте восьми знакомых Джалилова — Сейфуллы Хакимова, Ибрагибжона Ерматова, Дилмурода Муидинова, Бахрама Ергашева, Азамжона Махмудова, Махамадюсуфа Мирзаалимова, Шохисты Каримовой и Содика Ортикова, в квартирах которых были обнаружены "предметы, имеющие значение для расследования".
17 апреля ФСБ задержала в Одинцовском районе Подмосковья предполагаемого организатора теракта в петербургском метро, которым оказался еще один выходец из Центральной Азии Аброр Азимов. На следующий день стало известно, что Азимов признал "непрямое участие" в теракте.
25 апреля издание SITE, которое мониторит сайты исламских радикалов, сообщило, что ответственность за теракт в Санкт-Петербурге взяла на себя ранее неизвестная и заявившая о своих связях с "Аль-Каидой" (запрещенной в России террористической сетью) группировка "Катиба аль-Имам Шамиль" ("батальон имама Шамиля"). Террористы сообщили, что Джалилов получил прямой приказ от главаря "Аль-Каиды" Аймана аль-Завахири и пригрозили новыми терактами.
Источник РБК
11.05.17

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум