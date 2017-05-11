В Москве задержали предполагаемого сообщника исполнителя теракта в метро

12 мая 2017, 11:51 Комментарии

Бишкек, 12 мая /Кабар/. Задержанный ФСБ гражданин одной из стран Средней Азии назван "связью" террориста-смертника Джалилова

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали 11 мая в Москве уроженца Средней Азии Эрматова. По предварительным данным, задержанный был связан с исполнителем теракта в метро Санкт-Петербурга и мог быть причастен к организации теракта.

"Осуществлен розыск и задержание гражданина одной из среднеазиатских республик Эрматова М.Б., причастного к незаконному обороту взрывчатых веществ, являющегося связью совершившего 3 апреля 2017 года подрыв самодельного взрывного устройства в метро г. Санкт- Петербурга террориста-смертника Акбарджона Джалилова", — говорится в сообщении ФСБ.

В спецслужбе пояснили, что задержание произведено в рамках отдельного поручения Следственного комитета и сейчас следствие проверяет Эрматова на причастность к теракту в Петербурге.

Днем 3 апреля в вагоне поезда петербургского метро произошел взрыв, жертвами которого стали 15 человек, включая смертника. Более 60 человек получили ранения. В тот же день в петербургском метро была найдена и обезврежена еще одна самодельная бомба.

По данным следствия, террористом-смертником, погибшим при взрыве в петербургском метро, был 22-летний выходец из кыргызского города Ош этнический узбек Акбарджон Джалилов. Позднее стало известно об аресте восьми знакомых Джалилова — Сейфуллы Хакимова, Ибрагибжона Ерматова, Дилмурода Муидинова, Бахрама Ергашева, Азамжона Махмудова, Махамадюсуфа Мирзаалимова, Шохисты Каримовой и Содика Ортикова, в квартирах которых были обнаружены "предметы, имеющие значение для расследования".

17 апреля ФСБ задержала в Одинцовском районе Подмосковья предполагаемого организатора теракта в петербургском метро, которым оказался еще один выходец из Центральной Азии Аброр Азимов. На следующий день стало известно, что Азимов признал "непрямое участие" в теракте.

25 апреля издание SITE, которое мониторит сайты исламских радикалов, сообщило, что ответственность за теракт в Санкт-Петербурге взяла на себя ранее неизвестная и заявившая о своих связях с "Аль-Каидой" (запрещенной в России террористической сетью) группировка "Катиба аль-Имам Шамиль" ("батальон имама Шамиля"). Террористы сообщили, что Джалилов получил прямой приказ от главаря "Аль-Каиды" Аймана аль-Завахири и пригрозили новыми терактами.

Источник РБК

11.05.17