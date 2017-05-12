СМИ узнали об угрозе пожара на самолете Трампа

12 мая 2017, 11:57 Комментарии

Бишкек, 12 мая /Кабар/. Действия трех механиков компании Boeing, чинивших один из самолетов американского президента, могли привести к пожару на его борту прямо во время полета. Об этом сообщает CNN со ссылкой на расследование ВВС США.

Неполадки возникли после технического обслуживания президентского лайнера Boeing VC-25 в период с 1 по 10 апреля 2016 года, которым в настоящий момент пользуется глава государства Дональд Трамп.

Уточняется, что в ходе работы с системой подачи кислорода в самолете механики не прочистили инструменты должны образом. Это создавало вероятность того, что грязь с инструментов могла вступить в реакцию с кислородом, что привело бы к пожару или взрыву.

Нанесенный ущерб оценили в $4 млн. Компания Boeing полностью оплатила ремонтные работы.

Ранее сообщалось, что Boeing приостановила полеты новых самолетов 737 MAX.

Источник Газета.ру

12.05.17