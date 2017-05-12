 
Доллар США: 67.9700 (+0.2374) 
Евро: 73.9378 (+0.3091) 
Золото: 39.26 $/гр (-0.06) 
Серебро: 0.53 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Депутат Ж.Мусабекова не пришла на заседание СДПК, на котором фракция должна была рассмотреть аудиозапись с угрозами в адрес журналистаДепутат Ж.Мусабекова не пришла на заседание СДПК, на котором фракция должна была рассмотреть аудиозапись с угрозами в адрес журналистаВ Бишкеке проходит первый Форум городов КыргызстанаВ Бишкеке проходит первый Форум городов Кыргызстана

СМИ узнали об угрозе пожара на самолете Трампа

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/smi-uznal...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425463-ru.html

Похожие новости

Депутат Ж.Мусабекова не пришла на заседание СДПК, на котором фракция должна была рассмотреть аудиозапись с угрозами в адрес журналиста

Премьер-министр объявил выговор нескольким министрам за слабую работу в ЧС

Чем хорош профлицей в Беловодске, узнала министра образования

Кыргызстанцы могут узнать о своей прописке через Интернет

ЦРУ создает спеццентр по противодействию ядерной угрозе Северной Кореи

12 мая 2017, 11:57       Комментарии

Бишкек, 12 мая /Кабар/. Действия трех механиков компании Boeing, чинивших один из самолетов американского президента, могли привести к пожару на его борту прямо во время полета. Об этом сообщает CNN со ссылкой на расследование ВВС США.
Неполадки возникли после технического обслуживания президентского лайнера Boeing VC-25 в период с 1 по 10 апреля 2016 года, которым в настоящий момент пользуется глава государства Дональд Трамп.
Уточняется, что в ходе работы с системой подачи кислорода в самолете механики не прочистили инструменты должны образом. Это создавало вероятность того, что грязь с инструментов могла вступить в реакцию с кислородом, что привело бы к пожару или взрыву.
Нанесенный ущерб оценили в $4 млн. Компания Boeing полностью оплатила ремонтные работы.
Ранее сообщалось, что Boeing приостановила полеты новых самолетов 737 MAX.
Источник Газета.ру
12.05.17

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум