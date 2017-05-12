Ряду министров объявлен выговор в связи с плохой работой по ликвидации ЧС

12 мая 2017, 12:05 Комментарии

Бишкек, 12 мая /Салтанат Абдраева – Кабар/. Премьер-министр КР Сооронбай Жээнбеков сегодня на заседании правительства объявил выговор и сделал предупреждение главам ряда министерств и акимам в связи с плохой работой по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Выговор объявлен министру чрезвычайных ситуации Кубатбеку Боронову, министру финансов Адылбеку Касымалиеву, министру транспорта и дорог Жамшитбеку Калилову, заместителю губернатора Ошской области и акимам Сузакского и Узгенского районов.

Министру образования Гульмире Кудайбердиевой, министру здравоохранения Талантбеку Батыралиеву, министру социального развития Таалайкул Исакуновой и главе Нацэнергохолдинга Айбеку Калиеву дано предупреждение.