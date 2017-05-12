Ряд министров получили выговор и предупреждение за недостаточную работу по предупреждению ЧС (фамилии)

12 мая 2017, 11:34 Комментарии

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков на заседании правительства признал недостаточной деятельность госорганов по предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий.

На заседании правительства 12 мая он объявил выговор заместителю полномочного представителя правительства в Ошской области, акимам Сузакского и Узгенского районов, министру чрезвычайных ситуаций Кубатбеку Боронову, министру финансов Адылбеку Касымалиеву, министру транспорта Жамшитбеку Калилову.

Он сделал предупреждение главам Министерства здравоохранения Талантбеку Батыралиеву, Министерства образования и науки Гульмире Кудайбердиевой, Министерства труда и соцразвития Таалайкул Исакуновой.

Также он поручил главам ведомств выезжать по регионам и встречаться с населением.