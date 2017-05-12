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Ряд министров получили выговор и предупреждение за недостаточную работу по предупреждению ЧС (фамилии)

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425461-ru.html

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12 мая 2017, 11:34       Комментарии

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков на заседании правительства признал недостаточной деятельность госорганов по предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий.
На заседании правительства 12 мая он объявил выговор заместителю полномочного представителя правительства в Ошской области, акимам Сузакского и Узгенского районов, министру чрезвычайных ситуаций Кубатбеку Боронову, министру финансов Адылбеку Касымалиеву, министру транспорта Жамшитбеку Калилову.
Он сделал предупреждение главам Министерства здравоохранения Талантбеку Батыралиеву, Министерства образования и науки Гульмире Кудайбердиевой, Министерства труда и соцразвития Таалайкул Исакуновой.
Также он поручил главам ведомств выезжать по регионам и встречаться с населением.

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