Экс-президент Р.Отунбаева призвала элиту осознать все сбои политических процессов

12 мая 2017, 11:43 Комментарии

Экс-президент Роза Отунбаева призвала элиту осознать все сбои политических процессов. Об этом она сказала 12 мая на форуме в Бишкеке.

По ее мнению, проблема политиков в Кыргызстане заключается в том, что все живут одним президентским или парламентским выборами, не стремясь обеспечить себе долговременное присутствие в легальном политическом поле. Это ведет к политической безответственности, узурпации, радикальному противостоянию, политическому преследованию. Все время получается замкнутый цикл, который развивается по спирали.

"При каждой смене власти мы получаем тот же парламент, ту же конфигурацию госуправления и, как следствие, одну и ту же ошибку - узурпацию власти одними и свержение другими", - сказала Р.Отунбаева.

Она предложила политической элите осознать совокупную ответственность, осознать эти сбои политических процессов.