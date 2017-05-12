 
Доллар США: 67.9700 (+0.2374) 
Евро: 73.9378 (+0.3091) 
Золото: 39.26 $/гр (-0.06) 
Серебро: 0.53 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Ряду министров объявлен выговор в связи с плохой работой по ликвидации ЧСРяду министров объявлен выговор в связи с плохой работой по ликвидации ЧССМИ узнали об угрозе пожара на самолете ТрампаСМИ узнали об угрозе пожара на самолете Трампа

Депутат Ж.Мусабекова не пришла на заседание СДПК, на котором фракция должна была рассмотреть аудиозапись с угрозами в адрес журналиста

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425459-ru.html

Похожие новости

На заседании Коллегии ЕЭК принято решение о применении антидемпинговых мер и одобрен проект техрегламента

Заседание правительства, где обсуждается вопрос чрезвычайных ситуаций

Фракция "Кыргызстан" не стала рассматривать вопрос трудоустройства населения и регулирования миграции

ГКНБ обвинил депутата Каната Исаева в коррупции

ГКНБ предъявлено обвинение и избрана мера пресечения депутату ЖК К.Исаеву

12 мая 2017, 11:58       Комментарии

Депутат Жогорку Кенеша Жылдыз Мусабекова не пришла на заседание СДПК 12 мая, на котором фракция должна была рассмотреть вопрос ее поведения.
Ранее в СМИ была опубликована аудиозапись разговора двух женщин. Одна из них - журналист Упол Анаркулова, вторая - парламентарий, которая в ходе разговора угрожает первой расправой.
Позже лидер СДПК Иса Омуркулов сообщил АКИpress, что депутаты в шоке от записи, и фракция рассмотрит поступок Ж.Мусабековой.
Однако сама депутат заявила, что аудио - "полнейший монтаж". По словам Ж.Мусабековой, она подала иски в отношении журналиста.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум