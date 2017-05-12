Депутат Ж.Мусабекова не пришла на заседание СДПК, на котором фракция должна была рассмотреть аудиозапись с угрозами в адрес журналиста

12 мая 2017, 11:58 Комментарии

Депутат Жогорку Кенеша Жылдыз Мусабекова не пришла на заседание СДПК 12 мая, на котором фракция должна была рассмотреть вопрос ее поведения.

Ранее в СМИ была опубликована аудиозапись разговора двух женщин. Одна из них - журналист Упол Анаркулова, вторая - парламентарий, которая в ходе разговора угрожает первой расправой.

Позже лидер СДПК Иса Омуркулов сообщил АКИpress, что депутаты в шоке от записи, и фракция рассмотрит поступок Ж.Мусабековой.

Однако сама депутат заявила, что аудио - "полнейший монтаж". По словам Ж.Мусабековой, она подала иски в отношении журналиста.