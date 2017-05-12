Гражданские активисты возмущены отсутствием президента на встрече по выборам

12 мая 2017, 11:24 Комментарии

Президент и премьер отказались от участия в форуме "Честные выборы – залог стабильности и мирной передачи власти". Об этом на мероприятии заявила координатор Комитета гражданского контроля Динара Ошурахунова.

Организация форума, по словам инициаторов, далась сложно. Не все согласились участвовать во встрече, многие отказались в последний момент.

"Мы планировали провести данный форум еще месяц назад. Однако это оказалось сложнее, чем мы думали. Мы хотели, чтобы на форуме присутствовали политические и общественные деятели, а также представители госвласти. Мы вели переговоры со спикером парламента, премьер-министром и другими. Однако Аппарат президента и премьер отказались от участия. Лидеры некоторых фракций, которые ранее подтверждали свое участие, в последний момент по разным причинам отказались", — сказала Ошурахунова.