Вооруженные охотники задержаны за нарушение госграницы в Баткенской области

12 мая 2017, 11:40 Комментарии

Накануне пограничники пограничной заставы "Катран" управления ГПС КР по Баткенской области за нарушение режима государственной границы задержали шестерых охотников – граждан Кыргызской Республики, сообщает погранслужба.

По данным ведомства, трое охотников с гладкоствольным оружием и патронами задержаны на перевале Ак-Суу недалеко от местности Жети-Кокурок Лейлекского района Баткенской области.

"Они охотились в приграничной полосе, нарушив тем самым, режим государственной границы. Во время доставки задержанных в пограничную заставу для проведения опроса в районе селе Озгоруш пограничники задержали еще троих граждан с охотничьими оружиями и патронами, которые также направлялись для проведения охоты в неположенном участке. Всего пограничниками изъято 6 единиц охотничьего оружия и 64 патрона", – говорится в сообщении.

В настоящее время оформляются соответствующие документы, после которого нарушители будут переданы сотрудникам территориального подразделения МВД КР.