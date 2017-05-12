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Вооруженные охотники задержаны за нарушение госграницы в Баткенской области

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/vooruz...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425457-ru.html

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12 мая 2017, 11:40       Комментарии

Накануне пограничники пограничной заставы "Катран" управления ГПС КР по Баткенской области за нарушение режима государственной границы задержали шестерых охотников – граждан Кыргызской Республики, сообщает погранслужба.
По данным ведомства, трое охотников с гладкоствольным оружием и патронами задержаны на перевале Ак-Суу недалеко от местности Жети-Кокурок Лейлекского района Баткенской области.
"Они охотились в приграничной полосе, нарушив тем самым, режим государственной границы. Во время доставки задержанных в пограничную заставу для проведения опроса в районе селе Озгоруш пограничники задержали еще троих граждан с охотничьими оружиями и патронами, которые также направлялись для проведения охоты в неположенном участке. Всего пограничниками изъято 6 единиц охотничьего оружия и 64 патрона", – говорится в сообщении.
В настоящее время оформляются соответствующие документы, после которого нарушители будут переданы сотрудникам территориального подразделения МВД КР.

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