Пресс-службе МВД КР порекомендовали мониторить соцсети

12 мая 2017, 11:45 Комментарии

Накануне состоялось очередное открытое заседание Общественного совета МВД КР. На повестку дня вынесены актуальные вопросы: деятельность пресс-службы и Главного управления общественной безопасности МВД КР (ГУОБ). Кроме того, рассмотрена работа передвижных пунктов милиции, сообщили в Совете.

Глава пресс-службы МВД Бакыт Сеитов ознакомил собравшихся с основными направлениями деятельности подразделения, существующими проблемами, предоставил отчет о работе за истекший период 2017 года.

"Служба является структурным подразделением Министерства по оперативному распространению официальной информации о деятельности ОВД. Пресс-служба осуществляет систематический мониторинг и анализ публикаций в средствах массовой информации общественного мнения о деятельности ОВД, подготовку информационно-аналитических материалов, пресс-релизов и т.д." – сказал Сеитов.

В ходе обсуждения данного вопроса члены ОС рекомендовали пресс-службе систематически информировать общество об успехах ОВД, актуализировать сайт МВД КР, ГУВД г. Бишкек, ГУВД Чуйской области, активно мониторить социальные сети.

По результатам заседания, ОС МВД КР рекомендовано ежеквартально проводить мониторинг состояния работы передвижных пунктов милиции (ППМ), на постоянной основе освещать в СМИ результаты и график работы ППМ и рассмотреть вопрос о выделении дополнительных транспортных средств.