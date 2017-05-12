Второй фестиваль этноспорта и культуры в Стамбуле обслуживают более 40 юрт

12 мая 2017, 11:10 Комментарии

11 мая в Стамбуле состоялась церемония открытия Второго фестиваля этноспорта и культуры. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

В мероприятии приняли участие министр по делам молодежи и спорта Tурции А. Чагатай, глава Всемирной конфедерации этноспорта, сын президента TP Р.Т. Эрдогана Билал Эрдоган, губернатор Стамбула В. Шахин, мэр города К. Топбаш и другие.

Отметим, Генеральный консул КР в г. Стамбул Э. Сопоков также посетил торжественную часть фестиваля.

В своей приветственной речи Б. Эрдоган выразил особую благодарность кыргызским партнерам, оказавшим содействие в проведении мероприятия.

В соревнованиях по таким видам единоборств, как конноспортивные состязания, метание копья, стрельба из лука, кок-бору, борьба и другие примут участие спортсмены из центральноазиатских стран и различных регионов Турции. Из Кыргызстана прибыла команда из 20 спортсменов и каскадеров во главе с Директором стратегического развития Всемирной конфедерации этноспорта А. Бабакуловым.

На территории проведения фестиваля был установлен городок из более чем 40 юрт, заказанных и изготовленных в Кыргызстане. Для почетных гостей специально из Кыргызстана была доставлена ханская юрта диаметром 13 метров. Угощения из блюд национальной кухни для почетных гостей ханской юрты были приготовлены этническими ванскими кыргызами из села Улуу-Памир Турции.

"Кыргызское общество дружбы и культуры", объединяющее кыргызстанцев, проживающих по месту учебы и работы в Турции, оформило отдельную юрту, представив изделия прикладного творчества и угощения из блюд кыргызской кухни.

Ожидается, что фестиваль посетит свыше миллиона человек.