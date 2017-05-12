Борец Нургазы Асангулов завоевал бронзу чемпионата Азии в Индии

12 мая 2017, 11:13 Комментарии

Во второй день чемпионата Азии по борьбе копилка сборной Кыргызстана по греко-римской борьбе пополнилась еще одной бронзовой медалью. Отметим, состязания проходят в Нью-Дели (Индия).

Как сообщает Объединенный мир борьбы, вторую бронзовую медаль принес Нургазы Асангулов, выступающий в весовой категории до 71 кг. Кыргызстанец стартовый поединок провел с Худжюном Цангом из Китая и одержал уверенную победу со счетом 10:5.

Затем в полуфинальной схватке встретился с Афшином Бьябангардом из Ирана, однако эту схватку он уступил с разницей в один балл - 4:5.

В борьбе за бронзовую медаль добился победы (8:1) над Дипаком Дипаком из Индии и занял третье место.

Отметим, в этот день также двое кыргызстанцев вышли на ковер, в частности Калы Сулайманов (до 66 кг) и занял пятое место, уступив борьбу за бронзу Саману Абдували из Ирана. Третий кыргызстанец Аскат Бейшебеков (до 85 кг) проиграл стартовую схватку и выбыл из чемпионата на ранних стадиях.

Напомним, в первый день Самат Шырдаков также завоевал бронзу и сборная по греко-римской борьбе завершает свое участие двумя бронзовыми медалями на этом чемпионате.

Сегодня, 12 мая, на старт выходят девушки. Сборную Кыргызстана по женской борьбе представляют пятеро борцов, в том числе участница двух Олимпийских игр Айсулуу Тыныбекова. Сегодня проверят свои силы трое - Розалия Тилегенова (до 53 кг), Назира Марсбек кызы (до 55 кг) и Саяна Баязова (до 48 кг).