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Жээнбеков уволит Бакыта Жумашева за низкие результаты по страхованию жилья

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359697_je...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425453-ru.html

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12 мая 2017, 11:35       Комментарии

За полтора года работы Государственная страховая компания не оправдала ожиданий, заявил сегодня, 12 мая, на заседании правительства премьер-министр Сооронбай Жээнбеков.
Сегодня на заседании вместо главы государственной страховой компании Бакыта Жумашева выступал уполномоченный представитель компании. По его словам, с 2015 года компания заключила 10 800 договоров о страховании жилья на общую сумму 8 млн сомов.
Премьер-министр жестко отчитал за низкий результат работы.
"Начали страхование в 2015 году и лишь 10 800 договоров о страховании. За полтора года не 10 800, а 100 тысяч договоров можно были заключить. Вы ни с кем не разговаривали, вы направили в банки, и кто страхует, тот получает проценты. За 1,5 года собрали лишь 8 миллионов сомов. Государство для вас дойная корова что ли? Увольте безответственных сотрудников, проведите анализ и увольте начальников, руководителей и заместителей. Надо поставить такого человека, который работает с народом. Нет ответственности, не отвечаете за свою работу. Они привыкли, что их никто не трогает, премьер-министры приходят и уходят", - раскритиковал глава правительства.
Жээнбеков отметил, что глава компании Бакыт Жумашев будет уволен.

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