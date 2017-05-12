Жээнбеков уволит Бакыта Жумашева за низкие результаты по страхованию жилья

12 мая 2017, 11:35 Комментарии

За полтора года работы Государственная страховая компания не оправдала ожиданий, заявил сегодня, 12 мая, на заседании правительства премьер-министр Сооронбай Жээнбеков.

Сегодня на заседании вместо главы государственной страховой компании Бакыта Жумашева выступал уполномоченный представитель компании. По его словам, с 2015 года компания заключила 10 800 договоров о страховании жилья на общую сумму 8 млн сомов.

Премьер-министр жестко отчитал за низкий результат работы.

"Начали страхование в 2015 году и лишь 10 800 договоров о страховании. За полтора года не 10 800, а 100 тысяч договоров можно были заключить. Вы ни с кем не разговаривали, вы направили в банки, и кто страхует, тот получает проценты. За 1,5 года собрали лишь 8 миллионов сомов. Государство для вас дойная корова что ли? Увольте безответственных сотрудников, проведите анализ и увольте начальников, руководителей и заместителей. Надо поставить такого человека, который работает с народом. Нет ответственности, не отвечаете за свою работу. Они привыкли, что их никто не трогает, премьер-министры приходят и уходят", - раскритиковал глава правительства.

Жээнбеков отметил, что глава компании Бакыт Жумашев будет уволен.