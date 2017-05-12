В Бишкеке стартовал первый Форум городов Кыргызстана

12 мая 2017, 11:11 Комментарии

Бишкек, 12 мая /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. В Бишкеке в Национальной библиотеке сегодня стартовал первый Форум городов Кыргызстана.

Организаторами Форума Городов выступили Госагентство по делам местного самоуправления и межэтнических отношений (ГАМСУМО) при Правительстве КР, Общественный Фонд "Городские инициативы" и Институт Политики Развития при финансовой поддержке Фонда "Сорос-Кыргызстан" и посольства Швейцарии в КР.

На открытии приняли участие директор ГАМСУМО Джумагуль Эгамбердиева, руководитель аппарата Президента КР Сапар Исаков, первый вице-премьер-министр Мухамметкалый Абулгазиев, представители мэрии городов в Кыргызстане, общественные деятели, активисты, также эксперты-урбанисты из России, Швейцарии, Казахстана, Латвии, Украины, Таджикистана и других стран.

Глава аппарата Президента С.Исаков поприветствовал всех присутствующих и отметил, что данный форум станет площадкой для обмена опытом между практиками и экспертами, специалистами МСУ и предпринимателями, политиками и активными горожанами.

По словам Д.Эгамбердиевой, цель данного форума - способствовать сотрудничеству между городами, как на уровне лиц, принимающих решения, так и на уровне активистов, инициативных групп, предпринимателей.

В мероприятии принимают участие представители каждого из 31 города КР, муниципальные служащие и городские активисты, которым интересна судьба их городов.