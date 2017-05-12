В Кыргызстане зарегистрировано 55 тыс человек с сахарным диабетом

12 мая 2017, 11:15 Комментарии

Бишкек, 12 мая /Кабар/. В Кыргызстане зарегистрировано 55 тысяч человек с заболеванием "сахарный диабет", сообщает пресс-служба Минздрава КР со ссылкой на президента Диабетической и эндокринологической ассоциации КР Светлану Мамутову.

По ее словам, из них 5 тысяч пополнили этот список в 2016 году. "В борьбе с болезнью прилагается немало усилий. В республике в 2006 году принят Закон "О сахарном диабете", к сожалению, из-за недостаточного финансирования некоторые его статьи не работают", - сказал она.

Как подчеркнула С.Мамутова, в Госпрограмму "Ден соолук" включены профилактические мероприятия по раннему выявлению диабета и предупреждению осложнений. Согласно реформе здравоохранения, реализующейся в настоящее время в Кыргызстане, диагностика и лечение больных СД 2-го типа осуществляется не только эндокринологами, но и врачами общей практики (семейные врачи, терапевты). Именно им приходится делать первые шаги в выявлении и ведении больных СД 2-го типа.

Также она сообщила, что в Кыргызстане разработана Республиканская Программа профилактики и контроля неинфекционных заболеваний (в том числе и диабета) на 2012-2016 годы. Создан Координационный Совет при МЗ КР. Для усиления диабетологической службы планируется воссоздать Республиканский эндокринологический Центр, на стадии утверждения находится Национальная программа "Предупреждение и борьба с сахарным диабетом и его осложнениями в Кыргызской Республике (2016-2020 годы)". В 2015 году проведен тендер на закупку инсулинов и средств ведения на 145 млн. сом, на 2018 год на эти нужды дополнительно получены еще 100 млн. сомов. В Республике внедрен Государственный регистр больных сахарным диабетом, представляющий собой единую информационно-аналитическую систему, которая позволяет вести учет распространенности и заболеваемости СД, инвалидизации и смертности больных, распространенности осложнений диабета, обеспеченности лекарственными препаратами.

Как отметили в Минздраве КР, в настоящее время сахарный диабет является мировой медико-социальной проблемой и наиболее опасным вызовом системам здравоохранения всех без исключения стран мира. Катастрофический рост числа заболевших принимает характер неинфекционной эпидемии. Учитывая темпы распространения этого заболевания, эксперты Всемирной Диабетической Федерации прогнозируют, что количество больных СД к 2040 году достигнет 642 миллионов человек, т.е. будет болеть каждый 10-й житель планеты.

Статистика говорит, что каждые 7 секунд от диабета в мире умирает один человек, и он появляется у двух новых лиц. В мире из-за диабетических поражений производится более 1 млн ампутаций нижних конечностей в год. Общество слепых почти на половину состоит из людей, потерявших зрение из-за диабета. Осложнения диабета на почки требует дорогостоящего гемодиализа и трансплантации. Он наносит огромный экономический ущерб, так как приводит не только к ранней, глубокой инвалидизации, но и преждевременной смерти людей.

Стоит отметить что в г.Бишкек 12-14 мая состоится XV Международный саммит диабетических ассоциаций.