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К.Минасян: "На вопрос о том, что дает евразийская интеграция гражданам Союза, – лучшим ответом является снятие барьеров на рынке труда"

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/k.minasia...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425449-ru.html

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12 мая 2017, 11:21       Комментарии

Бишкек, 12 мая /Кабар/. На заседании Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) принято решение уведомить государства-члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) о необходимости исполнения Договора о ЕАЭС в части устранения количественных ограничений, установленных для спортсменов-легионеров из стран Союза.
На сегодняшний день во всех государствах-членах лимиты на иностранных спортсменов распространяются на граждан стран Союза. Например, в соответствии с Регламентом проведения соревнований по профессиональному футболу среди клубов Республики Армения сезона 2016-2017 годов, в команде первой лиги в каждой игре могут участвовать и одновременно находиться на поле максимум два иностранных футболиста. Также, согласно Регламенту чемпионата Республики Беларусь по футболу 2017 года, одновременно на футбольном поле в составе одной команды могут находиться не более пяти легионеров, а в первой лиге участие футболистов из числа легионеров не допускается. В Кыргызской Республике ограничения установлены, например, в Регламенте чемпионата Кыргызской Республики по футзалу "Супер лига" сезона 2016-2017 годов, где, в частности, определено, что в заявочном листе команды может быть зарегистрировано не более пяти игроков-легионеров.
Так называемые лимиты на профессиональных спортсменов-легионеров действовали и во многих европейских странах.
Подобный вопрос обсуждался в начале 90-х годов в Европейском союзе (ЕС). Это были знаменитые дела Босмана, Симутенкова и др. В результате ЕС начал считать спортсменов обычными работниками-мигрантами, лимиты на легионеров государств-членов Европейского союза были упразднены, а европейские спортивные федерации были лишены права самостоятельно устанавливать подобные лимиты.
"Государства-члены, заключив Договор о ЕАЭС, взяли на себя обязательства не вводить и не применять ограничения, установленные их законодательствами в целях защиты национального рынка труда в отношении трудовой деятельности, осуществляемой гражданами государств-членов ЕАЭС, – отметила член Коллегии (министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Карине Минасян. – Коллегия ЕЭК сегодня приняла взвешенное решение о необходимости снятия барьеров для спортсменов из наших стран. На вопрос о том, что дает евразийская интеграция гражданам Союза, – лучшим ответом является снятие барьеров на рынке труда".
В течение десяти календарных дней с даты вступления в силу решения ЕЭК просит правительства стран ЕАЭС проинформировать о принятых мерах по устранению ограничений, установленных как на уровне законодательства государств-членов, так и на уровне актов физкультурно-спортивных организаций в отношении профессиональных спортсменов-легионеров из стран ЕАЭС.
Пресс-служба ЕЭК

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