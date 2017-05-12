Премьер-министр С.Жээнбеков уволил главу Госстрах компании Б.Жумашева

12 мая 2017, 11:33 Комментарии

Бишкек, 12 мая /Салтанат Абдраева – Кабар/. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков сегодня на заседании правительства зачитал протокольное решение, в котором говорится, что глава Государственной страховой компании (ГСК) Бакыт Жумашев уволен.

В ходе заседания представитель ГСК доложил что с начала создания компании по стране застраховано 10 тыс 800 домов.

Однако премьер-министр возмутился плохой работой компании. "Вы застраховали всего 10 тыс 800 домов. За это время вы могли 100 тыс домов застраховать, даже если ходили бы пешком. Вы ничего не делаете и еще просите денег у государства. Государство вам не дойная корова, которую можно все время доить. Даже корову нужно кормить и поить, чтобы получить молоко. Всех замначальников и главу компании Бакыта Жумашева нужно уволить", - сказал С.Жээнбеков.

Также он отметил, что нужно проанализировать всю работу Страховой компании. "Можно найти одного грамотного парня и пусть работает. Сейчас компания не работает, а тратит деньги государства", - отметил премьер.

Глава правительства зачитал протокольное решение об увольнении Б.Жумашева.