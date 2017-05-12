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Премьер-министр С.Жээнбеков уволил главу Госстрах компании Б.Жумашева

Источник:
http://kabar.kg/news/prem-er-m...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425447-ru.html

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12 мая 2017, 11:33       Комментарии

Бишкек, 12 мая /Салтанат Абдраева – Кабар/. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков сегодня на заседании правительства зачитал протокольное решение, в котором говорится, что глава Государственной страховой компании (ГСК) Бакыт Жумашев уволен.
В ходе заседания представитель ГСК доложил что с начала создания компании по стране застраховано 10 тыс 800 домов.
Однако премьер-министр возмутился плохой работой компании. "Вы застраховали всего 10 тыс 800 домов. За это время вы могли 100 тыс домов застраховать, даже если ходили бы пешком. Вы ничего не делаете и еще просите денег у государства. Государство вам не дойная корова, которую можно все время доить. Даже корову нужно кормить и поить, чтобы получить молоко. Всех замначальников и главу компании Бакыта Жумашева нужно уволить", - сказал С.Жээнбеков.
Также он отметил, что нужно проанализировать всю работу Страховой компании. "Можно найти одного грамотного парня и пусть работает. Сейчас компания не работает, а тратит деньги государства", - отметил премьер.
Глава правительства зачитал протокольное решение об увольнении Б.Жумашева.

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