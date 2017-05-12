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Экс-президент Р.Отунбаева призвала доноров внести ясность в проект "Таза коом"

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425445-ru.html

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12 мая 2017, 11:20       Комментарии

Экс-президент Роза Отунбаева 12 мая обратилась к международным донорам с просьбой внести ясность в проект "Таза коом".
Выступая на форуме о честных выборах, она сказала, что проект "Таза коом" - это грантовый проект.
Она выразила благодарность международным донорам, которые планируют финансировать проект. Вместе с тем Р.Отунбаева призвала доноров внести четкость. "Во избежание конфликта интересов призываю доноров внести ясность. Это не должно стать платформой для кандидата в президенты", - сказала она.
"Таза коом" - общенациональный проект по построению государства, которое лучше служит гражданам, лучше предоставляет государственные услуги и создает лучшие условия для бизнеса. Является составной частью Национальной стратегии устойчивого развития-2040.

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