Экс-президент Р.Отунбаева призвала доноров внести ясность в проект "Таза коом"

12 мая 2017, 11:20 Комментарии

Экс-президент Роза Отунбаева 12 мая обратилась к международным донорам с просьбой внести ясность в проект "Таза коом".

Выступая на форуме о честных выборах, она сказала, что проект "Таза коом" - это грантовый проект.

Она выразила благодарность международным донорам, которые планируют финансировать проект. Вместе с тем Р.Отунбаева призвала доноров внести четкость. "Во избежание конфликта интересов призываю доноров внести ясность. Это не должно стать платформой для кандидата в президенты", - сказала она.

"Таза коом" - общенациональный проект по построению государства, которое лучше служит гражданам, лучше предоставляет государственные услуги и создает лучшие условия для бизнеса. Является составной частью Национальной стратегии устойчивого развития-2040.