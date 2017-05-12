В Кыргызстане наблюдается снижение числа случаев похищения девушек с целью вступления в брак, - ОО "Центр помощи женщинам"

12 мая 2017, 11:29 Комментарии

В Кыргызстане с 2013 по 2016 годы наблюдается снижение числа случаев похищения девушек с целью вступления в брак. Об этом 12 мая на пресс-конференции в АКИpress сообщила программный координатор ОО "Центр помощи женщинам" Элиза Аджиева. По ее словам, в Кыргызстане проводился мониторинг с целью изучения реализации статьи 155 Уголовного кодекса КР после внесения поправок, предусматривающих ужесточение наказания за насильственное похищение женщин. Мониторинг проходил в рамках проекта "Осуществление прав женщин на добровольное вступление в брак и свободный выбор супруга". Его проводили ОО "Центр помощи женщинам" в партнерстве с Минсоцразвития, ОФ "Мужчины против насилия", ОО "Адамзат ден-соолугу", при поддержке программы USAID по совместному управлению.

По данным исследования, если в 2014 году было зарегистрировано 33 преступления по статье 155 УК КР ("Принуждение женщины к вступлению в брак или воспрепятствование вступлению в брак"), то в 2016 году - 23 преступления. Из них 20 дел было направлено в суд. В 2014 году были прекращены по нереабилитирующим основаниям 4 дела, а в 2016 году - 1 дело.

"Мы хотим донести до населения информацию о публичном статусе части 2 статьи 155 УК КР, которая предусматривает уголовное наказание за насильственное похищение женщин с лишением свободы на срок от 5 до 7 лет. Согласно Уголовно-процессуальному кодексу, эти дела относятся к публичному обвинению. То есть каждый свидетель насильственного похищения женщин вправе обратиться в правоохранительные органы с заявлением о преступлении", - подчеркнула гендерный эксперт Римма Султанова.

По ее словам, одной из целей указанного проекта являлось вовлечение молодежи в борьбу с нарушением прав женщин. Информационная кампания проводилась в регионах Кыргызстана, были организованы круглые столы, дискуссии, викторины, в которых участвовали как студенты и учащиеся профтехучилищ, так и преподаватели школ, представители общественности. В информационную группу были также включены представители МВД, Минсоцразвития, Минкультуры, Аппарата омбудсмена и др.