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В Бишкеке появились новые автобусы — как они выглядят

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425443-ru.html

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Городской автопарк пополнился новыми экологичными автобусами

12 мая 2017, 11:08       Комментарии

БИШКЕК, 12 мая - Sputnik. На один из городских маршрутов выйдут 12 новых автобусов, сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.
© пресс-служба мэрии города Бишкек На один из городских маршрутов выйдут 12 новых автобусов Презентация транспорта большой вместимости прошла сегодня перед зданием муниципалитета.
Новые автобусы поставлены частной компанией в рамках меморандума о сотрудничестве. В целом планируется закупить порядка 100 единиц транспорта.
Китайские автобусы марки Hengtong рассчитаны на 80 посадочных мест и работают на газе. В них предусмотрена перевозка пассажиров с ограниченными возможностями здоровья, кроме того, транспорт оснащен камерами видеонаблюдения.
Все 12 автобусов будут курсировать по маршруту №35 (Западный автовокзал - железнодорожный вокзал - Восточный автовокзал) с завтрашнего дня, 13 мая.

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