В Бишкеке появились новые автобусы — как они выглядят

12 мая 2017, 11:08 Комментарии

БИШКЕК, 12 мая - Sputnik. На один из городских маршрутов выйдут 12 новых автобусов, сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

© пресс-служба мэрии города Бишкек На один из городских маршрутов выйдут 12 новых автобусов Презентация транспорта большой вместимости прошла сегодня перед зданием муниципалитета.

Новые автобусы поставлены частной компанией в рамках меморандума о сотрудничестве. В целом планируется закупить порядка 100 единиц транспорта.

Китайские автобусы марки Hengtong рассчитаны на 80 посадочных мест и работают на газе. В них предусмотрена перевозка пассажиров с ограниченными возможностями здоровья, кроме того, транспорт оснащен камерами видеонаблюдения.

Все 12 автобусов будут курсировать по маршруту №35 (Западный автовокзал - железнодорожный вокзал - Восточный автовокзал) с завтрашнего дня, 13 мая.