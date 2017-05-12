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Исключить любые формы запрета мирный собраний рекомендует Общественный совет МВД

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/isklyu...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425442-ru.html

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12 мая 2017, 10:58       Комментарии

Исключить любые формы запрета мирный собраний рекомендует Общественный совет МВД, сообщает пресс-служба ОС.
Общественный совет МВД провел открытое заседание, посвященное вопросам деятельности пресс-службы, Главного управления общественной безопасности (ГУОБ), передвижных приемных милиции (ППМ), а также другие вопросы.
"По итогам обсуждений рекомендовано обеспечить работу ГУОБ МВД в строгом соответствии с конституционными нормами, гарантирующими право на свободу мирных собраний, независимо от характера оперативных и иных задач. ОС рекомендует исключить в своей деятельности любые формы необоснованного вмешательства, незаконного ограничения и запрета мирных собраний, незаконного задержания и привлечения к ответственности организаторов и участников мирных собраний и регулярно освещать в СМИ результаты работы ППМ", – говорится в сообщении.

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