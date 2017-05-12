12 мая 2017, 10:58 Комментарии

Исключить любые формы запрета мирный собраний рекомендует Общественный совет МВД, сообщает пресс-служба ОС.

Общественный совет МВД провел открытое заседание, посвященное вопросам деятельности пресс-службы, Главного управления общественной безопасности (ГУОБ), передвижных приемных милиции (ППМ), а также другие вопросы.

"По итогам обсуждений рекомендовано обеспечить работу ГУОБ МВД в строгом соответствии с конституционными нормами, гарантирующими право на свободу мирных собраний, независимо от характера оперативных и иных задач. ОС рекомендует исключить в своей деятельности любые формы необоснованного вмешательства, незаконного ограничения и запрета мирных собраний, незаконного задержания и привлечения к ответственности организаторов и участников мирных собраний и регулярно освещать в СМИ результаты работы ППМ", – говорится в сообщении.