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Кыргызстанцы примут участие во втором Фестивале этноспорта и культуры в Стамбуле

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/kyrgyz...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425441-ru.html

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12 мая 2017, 10:59       Комментарии

Два десятка спортсменыов из Кыргызстана примут участие во втором Фестивале этноспорта и культуры в Стамбуле. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел КР.
По данным ведомства, накануне, 11 мая, в Стамбуле состоялась церемония открытия второго Фестиваля этноспорта и культуры. В числе почетных гостей из Кыргызстана значился генеральный консул Кыргызской Республики в г. Стамбул Э. Сопоков. С турецкой стороны в мероприятии приняли участие министр по делам молодежи и спорта TP А. Чагатай, президент Всемирной конфедерации этноспорта, сын президента TP Реджепа Тайипа Эрдогана Билал Эрдоган, губернатор Стамбула В. Шахин, мэр г. Стамбул К. Топбаш и др.
В своей приветственной речи Б. Эрдоган выразил особую благодарность кыргызским партнерам, оказавшим содействие в проведении мероприятия.
"В соревнованиях по таким видам единоборств, как конноспортивные состязания, метание копья, стрельба из лука, кок-бору, борьба и др. примут участие спортсмены из центральноазиатских стран и различных регионов Турции. Из Кыргызстана прибыла команда из 20 спортсменов и каскадеров во главе с директором стратегического развития Всемирной конфедерации этноспорта А. Бабакуловым", — говорится в сообщении МИД КР.
На территории проведения фестиваля был установлен городок из более чем 40 юрт, заказанных и изготовленных в Кыргызстане. Для почетных гостей специально из Кыргызстана была доставлена ханская юрта диаметром 13 метров. Угощения из блюд национальной кухни для почетных гостей ханской юрты были приготовлены этническими ванскими кыргызами из села Улуу-Памир Турции.
"Кыргызское общество дружбы и культуры", объединяющее кыргызстанцев проживающих по месту учебы и работы в Турции, оформило отдельную юрту, представив изделия прикладного творчества и угощения из блюд кыргызской кухни.
Ожидается, что фестиваль посетит свыше миллиона человек.

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