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Тамерлан Ибраимов: Заявления ЦИК о незаконной агитации высосаны из пальца

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/tamerl...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425440-ru.html

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12 мая 2017, 11:18       Комментарии

Заявления о том, что сегодня осуществляется незаконная предвыборная агитация, высосано из пальца. Об этом на форуме "Честные выборы – залог стабильности и мирной передачи власти" заявил независимый эксперт Тамерлан Ибраимов.
Необходимо позитивно воспринимать и поддерживать желание потенциальных кандидатов в президенты общаться с населением, считает эксперт.
"Мы не находимся сегодня в состоянии выборов. Это нормально, что кандидаты общаются с населением. И мы должны нормально к этому относиться и приветствовать эти инициативы. Закон нужен для того, чтобы создавать равные условия, а не чинить бюрократические препоны. Сегодня для общения кандидатов с обществом ограничений нет", — подчеркнул Ибраимов.

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