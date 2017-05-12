Тамерлан Ибраимов: Заявления ЦИК о незаконной агитации высосаны из пальца

12 мая 2017, 11:18 Комментарии

Заявления о том, что сегодня осуществляется незаконная предвыборная агитация, высосано из пальца. Об этом на форуме "Честные выборы – залог стабильности и мирной передачи власти" заявил независимый эксперт Тамерлан Ибраимов.

Необходимо позитивно воспринимать и поддерживать желание потенциальных кандидатов в президенты общаться с населением, считает эксперт.

"Мы не находимся сегодня в состоянии выборов. Это нормально, что кандидаты общаются с населением. И мы должны нормально к этому относиться и приветствовать эти инициативы. Закон нужен для того, чтобы создавать равные условия, а не чинить бюрократические препоны. Сегодня для общения кандидатов с обществом ограничений нет", — подчеркнул Ибраимов.