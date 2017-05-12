В связи с реконструкцией в Бишкеке закроют улицу Чолпон-Атинскую

12 мая 2017, 11:11 Комментарии

В связи с реконструкцией отрезок улицы Чолпон-Атинской будет закрыт для движения автотранспорта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

По данным муниципального предприятия "Бишкекасфальтсервис", с 16 мая текущего года в связи с реконструкцией отрезка улицы Чолпон-Атинская от проспекта Чуй до улицы Анкара (бывш. Горького) будет закрыт для движения автотранспорта.

На данном участке будут производиться работы по ремонту дорожного полотна, устройству тротуаров, ирригационной системы. Ремонт производится в рамках программы по реконструкции межквартальных и внутримикрорайонных дорог.