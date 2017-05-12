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В связи с реконструкцией в Бишкеке закроют улицу Чолпон-Атинскую

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/v-svya...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425439-ru.html

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12 мая 2017, 11:11       Комментарии

В связи с реконструкцией отрезок улицы Чолпон-Атинской будет закрыт для движения автотранспорта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.
По данным муниципального предприятия "Бишкекасфальтсервис", с 16 мая текущего года в связи с реконструкцией отрезка улицы Чолпон-Атинская от проспекта Чуй до улицы Анкара (бывш. Горького) будет закрыт для движения  автотранспорта.
На данном участке будут производиться работы по ремонту дорожного полотна, устройству тротуаров, ирригационной системы. Ремонт производится в рамках программы по реконструкции межквартальных и внутримикрорайонных дорог.

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