МЧС поручили разработать закон о переселении людей с опасных участков

12 мая 2017, 10:51 Комментарии

Для эффективной работы с населением по предупреждению стихийных бедствий необходимо разработать специальный законопроект. С таким предложением сегодня, 12 мая, на заседании правительства выступил глава МЧС Кубатбек Боронов.

По его словам, специалисты ведомства своевременно прогнозируют сходы лавин, оползней и других бедствий, определяют опасные участки, проводят мониторинг и соответствующую работу с местным самоуправлением и населением. Однако несмотря не предупреждения, население остается жить на опасных участках. Министр предложил правительству разработать механизм по отслеживанию выполнения предписаний.

Премьер-министр поддержал предложение.

"Люди получили ссуды, но не уехали. У айыл окмоту есть расписка, у вас предписание, каждый себя застраховывает, но 24 человека остались под оползнем. Но надо же работать, надо разработать закон. Эта инициатива должна исходить от вас, это ваше право", - отметил премьер-министр.

Напомним, 29 апреля, около 7.20 утра сошедший оползень накрыл семь жилых домов. По данным МЧС, один из домов был нежилым, в остальных шести находились 24 человека, среди них 9 детей. По данным МЧС, люди были предупреждены о необходимости переезда в безопасное место, а в 2003 году несколько владельцев домов получили ссуды от государства.