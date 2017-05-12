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МЧС поручили разработать закон о переселении людей с опасных участков

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359692_mc...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425438-ru.html

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Более 3 тыс жителей Чон-Алайского района переселены в палатки - МЧС

12 мая 2017, 10:51       Комментарии

Для эффективной работы с населением по предупреждению стихийных бедствий необходимо разработать специальный законопроект. С таким предложением сегодня, 12 мая, на заседании правительства выступил глава МЧС Кубатбек Боронов.
По его словам, специалисты ведомства своевременно прогнозируют сходы лавин, оползней и других бедствий, определяют опасные участки, проводят мониторинг и соответствующую работу с местным самоуправлением и населением. Однако несмотря не предупреждения, население остается жить на опасных участках. Министр предложил правительству разработать механизм по отслеживанию выполнения предписаний.
Премьер-министр поддержал предложение.
"Люди получили ссуды, но не уехали. У айыл окмоту есть расписка, у вас предписание, каждый себя застраховывает, но 24 человека остались под оползнем. Но надо же работать, надо разработать закон. Эта инициатива должна исходить от вас, это ваше право", - отметил премьер-министр.
Напомним, 29 апреля, около 7.20 утра сошедший оползень накрыл семь жилых домов. По данным МЧС, один из домов был нежилым, в остальных шести находились 24 человека, среди них 9 детей. По данным МЧС, люди были предупреждены о необходимости переезда в безопасное место, а в 2003 году несколько владельцев домов получили ссуды от государства.

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