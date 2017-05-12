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Городской автопарк пополнился новыми экологичными автобусами

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359693_go...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425437-ru.html

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12 мая 2017, 10:53       Комментарии

В Бишкеке состоялась презентация новых автобусов большой вместимости. Об том сообщает пресс-служба муниципалитета.
Поставка 12 новых автобусов осуществлена ОсОО "Шыдыр Жол Кей Джи" за свой счет и в соответствии с Меморандумом о сотрудничестве, подписанным 16 декабря 2016 года между муниципалитетом и указанной компанией. Всего инвестором планируется поставка до 100 новых автобусов.
Автобусы рассчитаны на 80 посадочных мест и работают на газе. Транспорт также оснащен удобствами для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями здоровья и камерами видеонаблюдения.
Все 12 автобусов выйдут по маршруту № 35 (Западный автовокзал – Железнодорожный вокзал – Восточный автовокзал) с завтрашнего дня, 13 мая. Оплата за проезд составит 8 сомов.

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