Городской автопарк пополнился новыми экологичными автобусами

12 мая 2017, 10:53 Комментарии

В Бишкеке состоялась презентация новых автобусов большой вместимости. Об том сообщает пресс-служба муниципалитета.

Поставка 12 новых автобусов осуществлена ОсОО "Шыдыр Жол Кей Джи" за свой счет и в соответствии с Меморандумом о сотрудничестве, подписанным 16 декабря 2016 года между муниципалитетом и указанной компанией. Всего инвестором планируется поставка до 100 новых автобусов.

Автобусы рассчитаны на 80 посадочных мест и работают на газе. Транспорт также оснащен удобствами для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями здоровья и камерами видеонаблюдения.

Все 12 автобусов выйдут по маршруту № 35 (Западный автовокзал – Железнодорожный вокзал – Восточный автовокзал) с завтрашнего дня, 13 мая. Оплата за проезд составит 8 сомов.