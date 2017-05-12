С начала года в КР произошла семилетняя норма оползней

12 мая 2017, 11:06 Комментарии

За первые 4 месяца 2017 в республике произошло максимальное количество оползней за последние 7 лет. Об этом сегодня, 12 мая, на заседании правительства сообщил глава МЧС Кубатбек Боронов.

По его словам, с начала года произошло 139 оползней разных мощностей. По статистике это является нормой за 7 лет.

Были зарегистрированы 104 лавины, 10 селевых потоков и серия сильных землетрясений на кыргызско-таджикской границе. Также сохраняется опасность затопления берегов.

Сейчас МЧС проводит паспортизацию 72 рек, определены опасные участки и проводятся работы на них.

Напомним, последний мощный оползень произошел 29 апреля в селе Аюу Узгенского района. Сошедшая масса накрыла 7 жилых домов, в результате чего погибли 24 человека.