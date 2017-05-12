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С начала года в КР произошла семилетняя норма оползней

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359696_s_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425435-ru.html

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"Кыргызский Хатико", собака продолжает сторожить дом, который остался под оползнем

12 мая 2017, 11:06       Комментарии

За первые 4 месяца 2017 в республике произошло максимальное количество оползней за последние 7 лет. Об этом сегодня, 12 мая, на заседании правительства сообщил глава МЧС Кубатбек Боронов.
По его словам, с начала года произошло 139 оползней разных мощностей. По статистике это является нормой за 7 лет.
Были зарегистрированы 104 лавины, 10 селевых потоков и серия сильных землетрясений на кыргызско-таджикской границе. Также сохраняется опасность затопления берегов.
Сейчас МЧС проводит паспортизацию 72 рек, определены опасные участки и проводятся работы на них.
Напомним, последний мощный оползень произошел 29 апреля в селе Аюу Узгенского района. Сошедшая масса накрыла 7 жилых домов, в результате чего погибли 24 человека.

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