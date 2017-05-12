 
Доллар США: 67.9700 (+0.2374) 
Евро: 73.9378 (+0.3091) 
Золото: 39.26 $/гр (-0.06) 
Серебро: 0.53 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Бишкеке на один из городских маршрутов выйдут новые автобусыВ Бишкеке на один из городских маршрутов выйдут новые автобусыС начала года в Кыргызстане произошло 232 чрезвычайные ситуации, в том числе 139 оползнейС начала года в Кыргызстане произошло 232 чрезвычайные ситуации, в том числе 139 оползней

Сооронбай Жээнбеков: "Губернаторы, акимы и главы айыл окмоту не выполняют работу по страхованию жилья"

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/sooronbai...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425434-ru.html

Похожие новости

Ряду министров объявлен выговор в связи с плохой работой по ликвидации ЧС

Премьер-министр объявил выговор нескольким министрам за слабую работу в ЧС

Премьер-министр посоветовал министру финансов не учить МЧС как работать

Жээнбеков уволит Бакыта Жумашева за низкие результаты по страхованию жилья

Ряд министров получили выговор и предупреждение за недостаточную работу по предупреждению ЧС (фамилии)

12 мая 2017, 10:41       Комментарии

Бишкек, 12 мая /Салтанат Абдраева – Кабар/. Губернаторы, акимы и главы айыл окмоту не выполняют работу по страхованию жилья. Об этом сегодня на заседании правительства заявил премьер-министр Сооронбай Жээнбеков.
По его словам, те показатели, которые сейчас есть по страхованию жилья в областях - мизерные. "Это говорит о том, что акимы районов, главы айыл окмоту во главе с губернаторами не выполняют работу по страхованию жилья", - отметил он.
"На сегодняшний день вопросы предупреждения ЧС и ликвидация их последствий является самыми актуальными и необходимыми. И в этой связи, нужно усилить работу по страхованию жилья", - подчеркнул глава правительства.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум