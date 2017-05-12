Сооронбай Жээнбеков: "Губернаторы, акимы и главы айыл окмоту не выполняют работу по страхованию жилья"

12 мая 2017, 10:41 Комментарии

Бишкек, 12 мая /Салтанат Абдраева – Кабар/. Губернаторы, акимы и главы айыл окмоту не выполняют работу по страхованию жилья. Об этом сегодня на заседании правительства заявил премьер-министр Сооронбай Жээнбеков.

По его словам, те показатели, которые сейчас есть по страхованию жилья в областях - мизерные. "Это говорит о том, что акимы районов, главы айыл окмоту во главе с губернаторами не выполняют работу по страхованию жилья", - отметил он.

"На сегодняшний день вопросы предупреждения ЧС и ликвидация их последствий является самыми актуальными и необходимыми. И в этой связи, нужно усилить работу по страхованию жилья", - подчеркнул глава правительства.