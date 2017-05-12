В Бишкеке на один из городских маршрутов выйдут новые автобусы

12 мая 2017, 10:42 Комментарии

Бишкек, 12 мая /Кабар/. Перед зданием мэрии города Бишкек с участием мэра Бишкека Албека Ибраимова состоялась презентация новых автобусов большой вместимости.

Как сообщает пресс-служба мэрии Бишкека, поставка 12 новых автобусов осуществлена ОсОО "Шыдыр Жол Кей Джи" за свой счет и в соответствии с Меморандумом о сотрудничестве, подписанным 16 декабря 2016 года между муниципалитетом и указанной компанией. Всего инвестором планируется поставка до 100 новых автобусов.

Автобусы марки Hengtong рассчитаны на 80 посадочных мест и работают на газе, транспорт также оснащен удобствами для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями здоровья и камерами видеонаблюдения.

Все 12 автобусов выйдут по маршруту №35 (Западный автовокзал – Железнодорожный вокзал – Восточный автовокзал) с завтрашнего дня – 13 мая. Оплата за проезд составит 8 сомов.

В презентации также приняли участие вице-мэр Бишкека Геннадий Милицкий, начальник Управления городского транспорта Болотбек Мамышев, председатель Бишкекского городского кенеша Канатбек Музуралиев и представители компании.