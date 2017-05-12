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В Бишкеке на один из городских маршрутов выйдут новые автобусы

 

Фотографии: kabar.kg

     

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425433-ru.html

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В Бишкеке появились новые автобусы — как они выглядят

12 мая 2017, 10:42       Комментарии

Бишкек, 12 мая /Кабар/. Перед зданием мэрии города Бишкек с участием мэра Бишкека Албека Ибраимова состоялась презентация новых автобусов большой вместимости.
Как сообщает пресс-служба мэрии Бишкека, поставка 12 новых автобусов осуществлена ОсОО "Шыдыр Жол Кей Джи" за свой счет и в соответствии с Меморандумом о сотрудничестве, подписанным 16 декабря 2016 года между муниципалитетом и указанной компанией. Всего инвестором планируется поставка до 100 новых автобусов.
Автобусы марки Hengtong рассчитаны на 80 посадочных мест и работают на газе, транспорт также оснащен удобствами для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями здоровья и камерами видеонаблюдения.
Все 12 автобусов выйдут по маршруту №35 (Западный автовокзал – Железнодорожный вокзал – Восточный автовокзал) с завтрашнего дня – 13 мая. Оплата за проезд составит 8 сомов.
В презентации также приняли участие вице-мэр Бишкека Геннадий Милицкий, начальник Управления городского транспорта Болотбек Мамышев, председатель Бишкекского городского кенеша Канатбек Музуралиев и представители компании.

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