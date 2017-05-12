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В Бишкеке обсудили предстоящий визит в Кыргызстан Генсека ООН

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425432-ru.html

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12 мая 2017, 10:49       Комментарии

Бишкек, 12 мая /Кабар/. Первый заместитель министра иностранных дел Кыргызстана Динара Кемелова накануне встретилась с Петко Драгановым - Специальным представителем Генерального секретаря ООН, главой Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА), расположенного в г.Ашхабад, Туркменистан.
Как сообщает пресс-служба МИД КР, в ходе беседы стороны обсудили предстоящий визит в Кыргызстан Генерального секретаря ООН А.Гутерриша, вопросы региональной безопасности, противодействия экстремизму и терроризму, водных ресурсов, сотрудничества стран ЦА.
Первый заместитель министра иностранных дел Кыргызской Республики Д.Кемелова подчеркнула особую важность превентивной дипломатии и продолжения активного диалога и сотрудничества между странами Центральной Азии при содействии Регионального Центра ООН.

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