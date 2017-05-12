В Бишкеке обсудили предстоящий визит в Кыргызстан Генсека ООН

12 мая 2017, 10:49 Комментарии

Бишкек, 12 мая /Кабар/. Первый заместитель министра иностранных дел Кыргызстана Динара Кемелова накануне встретилась с Петко Драгановым - Специальным представителем Генерального секретаря ООН, главой Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА), расположенного в г.Ашхабад, Туркменистан.

Как сообщает пресс-служба МИД КР, в ходе беседы стороны обсудили предстоящий визит в Кыргызстан Генерального секретаря ООН А.Гутерриша, вопросы региональной безопасности, противодействия экстремизму и терроризму, водных ресурсов, сотрудничества стран ЦА.

Первый заместитель министра иностранных дел Кыргызской Республики Д.Кемелова подчеркнула особую важность превентивной дипломатии и продолжения активного диалога и сотрудничества между странами Центральной Азии при содействии Регионального Центра ООН.