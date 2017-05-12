Сооронбай Жээнбеков: "Нужно разработать механизм по переселению граждан с опасных участков"

12 мая 2017, 11:02 Комментарии

Бишкек, 12 мая /Салтанат Абдраева – Кабар/. Нужно разработать механизм по переселению граждан с потенциально опасных участков. Об этом на заседании правительства, где рассматривается вопрос деятельности госорганов по предупреждению чрезвычайных ситуации и ликвидации их последствий заявил премьер-министр КР Сооронбай Жээнбеков.

Выступая на заседании, глава МЧС Кубатбек Боронов заявил, что проблема с нежеланием людей переезжать с потенциально опасных участков существует с 2004 года. "Всем жителям потенциально опасных участков выплачена ссуда, выделены земли, но они не хотят переезжать. Тогда мы принуждали людей переезжать на выделенные им участки путем применения силы. То есть начинали разрушать их дома и принуждали их покинуть дома. Но, как оказалось, это считается нарушением прав человека. Сейчас это можно осуществлять только через суд", - сказал К.Боронов.

В свою очередь премьер-министр С.Жээнбеков отметил, что этот вопрос нужно решать, нужно разработать механизм по переселению граждан. "Дальше так продолжаться не может. Вы должны инициировать соответствующий законопроект, чтобы решить данную проблему. И должен быть человек, который будет отвечать за это. Потому что, в случае с оползнем в селе Аюу, 7 домов были построены незаконно, 24 человек остались под оползнем и, никто за это ответственность не понес", - сказал глава правительства и отметил, что необходимо донести до каждого жителя таких районов, насколько велика опасность.