Замглавы МИД КР и спецпредставитель генсека ООН обсудили визит в Кыргызстан генсека ООН А.Гутерриша

12 мая 2017, 10:35 Комментарии

Первый заместитель министра иностранных дел Кыргызстана Динара Кемелова 11 мая встретилась со специальным представителем генерального секретаря ООН, главой регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии Петко Драгановым.

Как сообщила пресс-служба МИД, стороны обсудили предстоящий визит в Кыргызстан генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, вопросы региональной безопасности, противодействия экстремизму и терроризму, водных ресурсов, сотрудничества стран ЦА.

Д.Кемелова подчеркнула важность превентивной дипломатии и продолжения активного диалога и сотрудничества между странами Центральной Азии при содействии регионального центра ООН.