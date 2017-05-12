Курьер из Кыргызстана с героином в желудке задержан в больнице Томска

12 мая 2017, 10:43 Комментарии

Гражданин Кыргызстана после перевозки фасованного героина в собственном желудке вынужден обратиться в Томске с острой болью в медицинское учреждение, где его задержали правоохранительные органы, пишут российские СМИ.

По данным прокуратуры Кировского района, кыргызстанец, стремясь улучшить свое материальное положение, согласился выступить курьером при транспортировке героина из Бишкека в Томск, транзитом через Новосибирский аэропорт "Толмачево".

"Доставленную на территорию города партию наркотика он планировал реализовать за материальное вознаграждение. Прибыв в Томск, торговец героином был вынужден обратиться в медицинское учреждение с острой болью в эпигастральной области, где его задержали правоохранительные органы. Прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о контрабанде и покушении на сбыт наркотиков в крупном размере", – говорится в сообщении.