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Новости Кыргызстана

На один из городских маршрутов выйдут новые автобусыНа один из городских маршрутов выйдут новые автобусы

Курьер из Кыргызстана с героином в желудке задержан в больнице Томска

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/kurer-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425427-ru.html

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12 мая 2017, 10:43       Комментарии

Гражданин Кыргызстана после перевозки фасованного героина в собственном желудке вынужден обратиться в Томске с острой болью в медицинское учреждение, где его задержали правоохранительные органы, пишут российские СМИ.
По данным прокуратуры Кировского района, кыргызстанец, стремясь улучшить свое материальное положение, согласился выступить курьером при транспортировке героина из Бишкека в Томск, транзитом через Новосибирский аэропорт "Толмачево".
"Доставленную на территорию города партию наркотика он планировал реализовать за материальное вознаграждение. Прибыв в Томск, торговец героином был вынужден обратиться в медицинское учреждение с острой болью в эпигастральной области, где его задержали правоохранительные органы. Прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о контрабанде и покушении на сбыт наркотиков в крупном размере", – говорится в сообщении.

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