В Бишкеке пройдет форум "Алтайская цивилизация и родственные народы"

12 мая 2017, 10:17 Комментарии

20-22 июля в Кыргызкой Республике состоится международный форум "Алтайская цивилизация и родственные народы алтайской языковой семьи" . Об этом сообщила советник президента КР Мира Карыбаева.

Форум станет новой площадкой для обсуждения результатов последних научных исследований, образовательных и культурных проектов, направленных на укрепление гуманитарных связей народов, населяющих в наши дни обширные территории Евразии, на основе общих алтайских этногенетических, языковых и культурно-исторических корней.

В работе форума примут участие около 80 ученых-алтаистов, историков, археологов, этнографов, антропологов, лингвистов, исследователей фольклора, искусства и культурного наследия из ближнего и дальнего зарубежья.

Форум заложит основы для проведения новых комплексных долгосрочных исследований, расширения научных и образовательных связей, популяризации общего наследия материальной и нематериальной культуры родственных народов алтайской языковой семьи, проживающих на территории Евразии.