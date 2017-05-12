 
Доллар США: 67.9700 (+0.2374) 
Евро: 73.9378 (+0.3091) 
Золото: 39.26 $/гр (-0.06) 
Серебро: 0.53 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Кыргызстане пройдет XV Международный саммит диабетических ассоциацийВ Кыргызстане пройдет XV Международный саммит диабетических ассоциацийФракция "Кыргызстан" не стала рассматривать вопрос трудоустройства населения и регулирования миграцииФракция "Кыргызстан" не стала рассматривать вопрос трудоустройства населения и регулирования миграции

Приложение О!TV: более 100 тысяч скачиваний!

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359689_pr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425425-ru.html

Похожие новости

Приложение O!TV теперь доступно на телевизорах с функцией Smart TV

Сапар Исаков предложил бизнесменам разработать дополнительные мобильные приложения к "Безопасному городу"

Жители Бишкека могут отследить движение городского транспорта по мобильному приложению

В Бишкеке представили мобильное приложение, позволяющее отслеживать движение автобусов и троллейбусов

Google выпустил приложение для быстрого преобразования каракулей в рисунки

12 мая 2017, 10:22       Комментарии

Команда мобильного оператора О! с радостью сообщает, что несколько дней назад приложением O!TV был преодолен порог в 100 тысяч пользователей!
"O!TV – это единственное приложение made in Kyrgyzstan, вошедшее сегодня в ТОП-10, наряду с популярнейшими мессенджерами, - отмечает директор по маркетингу мобильного оператора О! Дмитрий Жуков. - Телевидение теперь всегда с вами, вы не пропустите ни одной интересной программы. Мы ежедневно получаем десятки пожеланий от пользователей, на основе чего постоянно улучшаем сервис. Мы рады, что нам доверяют!".
Приложение актуально сегодня как никогда, тем более, что до отключения аналогового телевидения осталось всего несколько дней. Просто скачайте бесплатное приложение O!TV, наберите команду *750*1#, после чего получите пароль, используйте его и ваш номер телефона для авторизации.
Пользователи приложения О!TV получают больше возможностей:
<li>До 130 телеканалов: детские, спортивные, новостные и другие;</li><li> Добавление любимых телеканалов в Избранное, удобный интерфейс;</li><li>Функция "Пауза". Нужен перерыв? Поставьте прямой эфир на паузу и досмотрите позже на любом из своих устройств. O!TV запомнит, где вы остановились, даже при переключении на другой канал;</li><li>Вы не пропустите интересное или важное: программы телеканалов хранятся за последние 3 дня.</li>
Напомним, для абонентов О! интернет-трафик при просмотре ТВ каналов не тарифицируется (тарификация для абонентов других операторов осуществляется согласно их тарифным планам). Подробнее на www.otv.kg, а также по телефонам 707 и 0705 700 700 (для абонентов других операторов).
O!TV - приятного просмотра!
В центре внимания

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум