Приложение О!TV: более 100 тысяч скачиваний!

12 мая 2017, 10:22 Комментарии

Команда мобильного оператора О! с радостью сообщает, что несколько дней назад приложением O!TV был преодолен порог в 100 тысяч пользователей!

"O!TV – это единственное приложение made in Kyrgyzstan, вошедшее сегодня в ТОП-10, наряду с популярнейшими мессенджерами, - отмечает директор по маркетингу мобильного оператора О! Дмитрий Жуков. - Телевидение теперь всегда с вами, вы не пропустите ни одной интересной программы. Мы ежедневно получаем десятки пожеланий от пользователей, на основе чего постоянно улучшаем сервис. Мы рады, что нам доверяют!".

Приложение актуально сегодня как никогда, тем более, что до отключения аналогового телевидения осталось всего несколько дней. Просто скачайте бесплатное приложение O!TV, наберите команду *750*1#, после чего получите пароль, используйте его и ваш номер телефона для авторизации.

Пользователи приложения О!TV получают больше возможностей:

<li>До 130 телеканалов: детские, спортивные, новостные и другие;</li><li> Добавление любимых телеканалов в Избранное, удобный интерфейс;</li><li>Функция "Пауза". Нужен перерыв? Поставьте прямой эфир на паузу и досмотрите позже на любом из своих устройств. O!TV запомнит, где вы остановились, даже при переключении на другой канал;</li><li>Вы не пропустите интересное или важное: программы телеканалов хранятся за последние 3 дня.</li>

Напомним, для абонентов О! интернет-трафик при просмотре ТВ каналов не тарифицируется (тарификация для абонентов других операторов осуществляется согласно их тарифным планам). Подробнее на www.otv.kg, а также по телефонам 707 и 0705 700 700 (для абонентов других операторов).

O!TV - приятного просмотра!

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