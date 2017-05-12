Жээнбеков: Будем работать, только когда происходят землетрясения и оползни?

12 мая 2017, 10:27 Комментарии

Сегодня, 12 мая, на заседании правительства премьер-министр Сооронбай Жээнбеков раскритиковал работу госорганов, которые ответственны за предупреждение стихийных бедствий и их последствий.

По его словам, события в Алайском и Узгенском районе показали, что ведомства не имеют достаточно средств и несвоевременно принимают решения по предупреждению природных бедствий.

"Несмотря на то что были предупреждения, народ заново застраивал эти места и жил. Все госорганы не выполнили свои непосредственные функции. Они безответственно отнеслись к своим функциям", - заявил премьер-министр.

Он напомнил, что 30 апреля посетил районы бедствий и лично убедился в бездействии чиновников.

"На прошлой неделе 30 апреля я был в Ошской и Джалал-Абадской областях. Был в Чон-Алае и Чуйской области и смотрел ситуацию. Я своими глазами увидел, что не работают ответственные госорганы. Некоторые руководители показали, что они не сострадали этим ситуациям. Мы будем работать только тогда, когда есть землетрясения, оползни? Только тогда начнем работать? Я увидели, что руководители некоторых ведомств даже не были в этих местах", - раскритиковал чиновников глава правительства.

Он отметил неудовлетворительную работу МЧС по предупреждению бедствий, Минздрава - по оказанию медицинской помощи, Минобразования - за неподготовку условий для продолжения учебного процесса в этих районах, а также Минфин, Минтранс и другие ведомства.