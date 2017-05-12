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Новости Кыргызстана

Замглавы МИД КР и спецпредставитель генсека ООН обсудили визит в Кыргызстан генсека ООН А.ГутерришаЗамглавы МИД КР и спецпредставитель генсека ООН обсудили визит в Кыргызстан генсека ООН А.ГутерришаЖээнбеков: Будем работать, только когда происходят землетрясения и оползни?Жээнбеков: Будем работать, только когда происходят землетрясения и оползни?

В Нарынской области зафиксировано землетрясение

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359688_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425423-ru.html

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Жээнбеков: Будем работать, только когда происходят землетрясения и оползни?

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В Баткенской области временно отключат газ

12 мая 2017, 10:30       Комментарии

Ночью 11 мая в Нарынской области произошло землетрясение. Об этом информирует Институт сейсмологии Национальной академии наук Кыргызстана.
Толчки были зафиксированы 11 мая в 23.00. Сила землетрясения в эпицентре составила 3 балла. Очаг располагался на территории Кыргызстана в 15 километрах от села Кара-Булак, в 18 километрах от села Орто-Сырт и в 73 километрах от города Нарын.
В населенных пунктах интенсивность толчков составила 2-2,5 балла.
Информации о жертвах и разрушениях нет.

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