В Нарынской области зафиксировано землетрясение

12 мая 2017, 10:30 Комментарии

Ночью 11 мая в Нарынской области произошло землетрясение. Об этом информирует Институт сейсмологии Национальной академии наук Кыргызстана.

Толчки были зафиксированы 11 мая в 23.00. Сила землетрясения в эпицентре составила 3 балла. Очаг располагался на территории Кыргызстана в 15 километрах от села Кара-Булак, в 18 километрах от села Орто-Сырт и в 73 километрах от города Нарын.

В населенных пунктах интенсивность толчков составила 2-2,5 балла.

Информации о жертвах и разрушениях нет.