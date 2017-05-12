В Томске задержан наркокурьер из КР с героином в желудке

12 мая 2017, 10:36 Комментарии

В Томске задержан гражданин Кыргызстана, который перевозил героин у себя в желудке. Об этом сообщает [url=http://niatomsk.ru/more/60034/НИА-Томск[/url].

Сообщается, что курьер, перевозя наркотик внутри себя, обратился в больницу с острой болью, где и был задержан. В прокуратуре сообщили, что гражданин Кыргызстана согласился на транспортировку наркотика из Бишкека в Томск для улучшения своего материального состояния. Курьер планировал продать героин в Томске.

Прокуратурой предъявлено обвинение по уголовному делу о контрабанде и покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.