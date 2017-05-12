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В Томске задержан наркокурьер из КР с героином в желудке

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359691_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425422-ru.html

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12 мая 2017, 10:36       Комментарии

В Томске задержан гражданин Кыргызстана, который перевозил героин у себя в желудке. Об этом сообщает [url=http://niatomsk.ru/more/60034/НИА-Томск[/url].
Сообщается, что курьер, перевозя наркотик внутри себя, обратился в больницу с острой болью, где и был задержан. В прокуратуре сообщили, что гражданин Кыргызстана согласился на транспортировку наркотика из Бишкека в Томск для улучшения своего материального состояния. Курьер планировал продать героин в Томске.
Прокуратурой предъявлено обвинение по уголовному делу о контрабанде и покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.

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