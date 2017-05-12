В Кыргызстане пройдет XV Международный саммит диабетических ассоциаций

12 мая 2017, 10:27 Комментарии

Бишкек, 12 мая /Кабар/. В г.Бишкек в Госрезиденции "Ала-Арча" 12-14 мая состоится XV Международный саммит диабетических ассоциаций. Об этом сообщает перс-служба Минздрава КР.

Основной темой обсуждения на саммите - значение Межгосударственной программы СНГ по сахарному диабету и предварительный итог её реализации за первый год реализации.

Саммит позволит внести коллективный вклад в борьбу с сахарным диабетом и в дело решения многих проблем связанных с ним, как в Кыргызстане, так и в других странах Восточно-Европейского региона.

Кыргызстан будет проводить Саммит уже во второй раз. На первом Саммите в 2008 году Минздрав КР и Диабетическая ассоциация Кыргызстана подписали Меморандум о сотрудничестве в области диабетологии, который стал важным вкладом в развитие двустороннего сотрудничества по этому направлению и по всем проблемам, касающимся сахарного диабета.

Ежегодные Саммиты Диабетических Ассоциаций стран Восточной Европы и СНГ проводятся с 2004 года. На Саммитах традиционно обсуждаются насущные вопросы по решению проблем сахарного диабета. На протяжении всех лет проведения Саммитов Генеральным спонсором является фармацевтическая компания "Ново-Нордиск" – мировой лидер в лечении сахарного диабета.