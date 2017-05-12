 
Доллар США: 67.9700 (+0.2374) 
Евро: 73.9378 (+0.3091) 
Золото: 39.26 $/гр (-0.06) 
Серебро: 0.53 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Нарынской области зафиксировано землетрясениеВ Нарынской области зафиксировано землетрясениеПриложение О!TV: более 100 тысяч скачиваний!Приложение О!TV: более 100 тысяч скачиваний!

В Кыргызстане пройдет XV Международный саммит диабетических ассоциаций

 

Фотографии: kabar.kg

    

Источник:
http://kabar.kg/news/v-kyrgyzs...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425421-ru.html

Похожие новости

Курьер из Кыргызстана с героином в желудке задержан в больнице Томска

С начала года в Кыргызстане произошло 232 чрезвычайные ситуации, в том числе 139 оползней

Замглавы МИД КР и спецпредставитель генсека ООН обсудили визит в Кыргызстан генсека ООН А.Гутерриша

Фракция "Кыргызстан" не стала рассматривать вопрос трудоустройства населения и регулирования миграции

В Бишкеке пройдет форум "Алтайская цивилизация и родственные народы"

12 мая 2017, 10:27       Комментарии

Бишкек, 12 мая /Кабар/. В г.Бишкек в Госрезиденции "Ала-Арча" 12-14 мая состоится XV Международный саммит диабетических ассоциаций. Об этом сообщает перс-служба Минздрава КР.
Основной темой обсуждения на саммите - значение Межгосударственной программы СНГ по сахарному диабету и предварительный итог её реализации за первый год реализации.
Саммит позволит внести коллективный вклад в борьбу с сахарным диабетом и в дело решения многих проблем связанных с ним, как в Кыргызстане, так и в других странах Восточно-Европейского региона.
Кыргызстан будет проводить Саммит уже во второй раз. На первом Саммите в 2008 году Минздрав КР и Диабетическая ассоциация Кыргызстана подписали Меморандум о сотрудничестве в области диабетологии, который стал важным вкладом в развитие двустороннего сотрудничества по этому направлению и по всем проблемам, касающимся сахарного диабета.
Ежегодные Саммиты Диабетических Ассоциаций стран Восточной Европы и СНГ проводятся с 2004 года. На Саммитах традиционно обсуждаются насущные вопросы по решению проблем сахарного диабета. На протяжении всех лет проведения Саммитов Генеральным спонсором является фармацевтическая компания "Ново-Нордиск" – мировой лидер в лечении сахарного диабета.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум