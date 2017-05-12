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Фракция "Кыргызстан" не стала рассматривать вопрос трудоустройства населения и регулирования миграции

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425419-ru.html

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12 мая 2017, 10:19       Комментарии

Парламентская фракция "Кыргызстан" 12 мая отложила рассмотрение вопроса о выполнении программы правительства о содействии трудоустройству населения республики, регулировании внутренней и внешней миграции до 2020 года.
На заседании стало известно, что в правительстве проводится заседание, которое было запланировано за месяц и готовилось все это время. "Все первые лица министерств и ведомств находятся там", - сообщил представитель кабмина в Жогорку Кенеше.
Лидер фракции Алмазбек Баатырбеков отметил, что это важный вопрос и необходимо присутствие на заседании руководителей соответствующих органов. В связи с чем он предложил перенести обсуждение.
С ним согласились остальные депутаты.

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